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形塑近代中國　唐獎漢得主王賡武：文史傳統扮演關鍵角色

▲▼唐獎漢學獎得主、著名史學家王賡武。（圖／唐獎提供）

▲王賡武認為文史傳統在形塑近代中國扮演關鍵角色。（圖／唐獎提供）

記者許敏溶／台北報導

第四屆唐獎頒獎典禮今（20日）透過線上登場，唐獎漢學獎得主、著名史學家王賡（音同耕）武，透過線上發表專題演講，王賡武結合個人成長背景及學術研究歷程，分析在西方知識體系衝撞，還有政治制度隨時代更迭，但中國近百年發展歷程，文史傳統時至今日依然扮演重要角色，中國歷屆國家主席從江澤民、胡錦濤到習近平，也都回到文史傳統。

受到新冠肺炎影響，第4屆唐獎頒獎典禮，從去年延遲到今年才舉行頒獎典禮，預計今天下午透過線上進行頒獎典禮，其中新加坡國立大學特級教授王賡武，以獨特的視角理解中國，並以其在中國的世界秩序、海外華人以及華人移民變遷等領域上具開拓性且深入的剖析，獲選為2020年唐獎第四屆漢學獎得主。

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▼第四屆唐獎今天透過線上舉行頒獎典禮。（圖／唐獎提供）

▲▼唐獎漢學獎得主、著名史學家王賡武。（圖／唐獎提供）

除頒獎典禮，唐獎主辦單位也邀請4大獎項得獎人輪流發表主題演講，上午先由漢學獎得主王賡武以「文史相成的中國之道」揭開序幕，而出生泗水、成長於英屬馬來亞的王賡武，在家庭教育中學習中國傳統，並研讀文言文，成為中國歷史有著獨一無二的見解，是這個時代最具原創性與啟發性的歷史學家之一。

王賡武指出，父親認為「文是中國文化的基石」，文使得所有紀錄得以保存，使「家族的關係得以界定，理想的天下觀得以建立，讓中國歷代領袖建立起統治體系」，因此王賡武向父親學習古文，也在父親安排下就讀英文學校，讓他日後得以跳脫傳統觀點，以開放態度遊走在中西思想之間。

王賡武在演講中闡述，中國從古老的皇帝天下觀，轉型成現代化國家過程中，傳統國學多次歷經西方知識體系的衝撞，雖然20世紀的中國服膺新的世界秩序，卻在文化大革命中改變中國自身的文化遺產，而在毛澤東過世後，鄧小平主張改革開放，為中國文史傳統帶來新的可能，即使天安門事件和蘇聯的瓦解使中共政權受到挑戰，但文與史仍在近代發揮效用。

王賡武也提到，記錄歷朝歷代的史能夠塑造體系的集體記憶，也能為中國歷史創造一脈相承的連續性，在鄧小平之後，從江澤民、胡錦濤到習近平的歷屆國家主席，都回到文史傳統，支持清史撰寫以連結明朝末年和民國初年的歷史，而中國短短百年間的政治演變，文史傳統的意義也隨著統治方針而有所演進。

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