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鍾南山根本未打疫苗？　上海官方闢謠：查詢方式不可靠

▲▼ 大陸醫學專家鍾南山曾公開施打大陸國產疫苗的影片。 。（圖／翻攝自南山呼吸公眾號影片）

▲大陸醫學專家鍾南山公開施打大陸國產疫苗的影片。（圖／翻攝自南山呼吸公眾號影片）

記者鄭思楠／綜合報導

一條「鍾南山一針疫苗都沒打，卻要求全國人民打」的聊天紀錄，近日在大陸社交軟體傳播。紀錄還附有一張截圖，截圖中的姓名為「鍾**」，照片疑似是大陸工程院院士鍾南山，疫苗顯示「無接種紀錄」。對此，上海網絡闢謠平台指出，該查詢方式不靠譜，未錄入非當地居民的疫苗信息。

該健康碼查詢程序的截圖顯示，鍾南山核酸檢測近30天無紀錄，疫苗也顯示未接種。網友因此認為，鍾南山一針疫苗也沒打，卻叫全國人民打疫苗。

上海網絡闢謠指，聊天紀錄截屏與北方某地「健康寶」小程序的截屏高度相似。而記者測試後發現，該查詢程序僅能查詢居住地或疫苗接種地為本地人士的疫苗接種信息，對非當地人士的查詢不予支持。

早在2021年5月14日，陸媒《人民網》公開播放了鍾南山接種疫苗的現場影片。鍾南山在影片中稱，「我最近也接種了國產冠病疫苗，感覺很好。希望大家一起努力，盡快接種疫苗，為國家、為世界，也為個人預防冠病盡一份自己的力量。」

文章指，國家衛健委多次指出，冠病病毒疫苗接種對於預防重症、預防死亡有很好的保護作用。所以，符合冠病病毒疫苗接種條件但沒有接種的人群應盡快接種，沒有全程接種的要盡快補種，共築免疫屏障。

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