台開帳冊遺失「停止買賣」　小股東提告控私募案人謀不臧

記者劉昌松／台北報導

台開未依期限公告申報110年度及111年第1季財務報告，又先後在2月7日、6月7日發生存款不足退票情事，法說後之次一營業日起三個月內未完成補正程序，證交所已公告股票停止買賣，小股東不滿公司老在財報出問題，董事會決議私募程序不當，委任律師在21日到台北地檢署遞狀提告，希望查明其中是否有違法情事。

▲律師盧明軒(左)代小股東提告，希望調查台開接連出現財報與私募問題，是否有人謀不臧。（圖／記者劉昌松攝）

律師盧明軒表示，「台開(2841)公司屢因財報問題被證交所處置變更交易方法，甚至有因為會計系統及相關帳冊遺失，而被停止交易買賣，此外，第1次私募案的定價缺乏依據，且洽定應募人等程序程序均有所未當，以上種種都影響股東權益甚鉅，希望查明其中是否人謀不臧，維護股東合法權益。」

據了解，小股東不滿的是公司董事會雖於4月29日決議通過私募案，然獨立董事洪榮一、邱鏡淳、陳錦稷卻認為本次私募價格為每股3.43元，顯有過低之可能，而對本次私募案表示反對或保留意見。接著董事會又於5月11日再次決議通過私募案，同樣地，獨立董事洪榮一、邱鏡淳、陳錦稷仍對此次私募案表示反對或保留意見。

獨董意見主要是「該案第一、第二次私募案於本公司財報未完成前即辦理私募，未以財報資料為依據，定價缺乏合理性，此外，洽定第一次應募人為百世多麗股份有限公司，以上所為私募程序均有不當，要求應將私募案送請股東會審議」。

小股東認為，既然公司財報未能完成，在沒有財報依據下，驟然將私募定價為3.43元，又洽定第一次應募人為百世多麗股份有限公司之私募程序是否有不當，尚有疑義等情，為維護股東權益，請公司、董事長應儘速依法召集股東會，由股東會審議，並請主管機關介入調查有無違法不當。

此外，台開先是簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，經交易所列為變更交易方法，又因不動產公允價值估價程序未完備，審計委員會未審議，致使未在期限公告申報110年財報，另又因會計系統及相關帳冊遭竊遺失，致公司未申報111年第1季務報，而被停止公司上市有價證券之買賣。

小股東不滿台開身為上市公司，怎會數度就財務報告產生問題？對於上述之種種問題，再再都與公司財務、股東權益息息相關，為維護股東權益，查察其間是否有不法之情，懇請主管機關迅為介入調查有無違法。