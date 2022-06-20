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大陸 大陸焦點 特派現場

豪雨慘灌大陸南方釀災！75條河流水位超警　24座水庫攔洪應對

▲▼暴雨慘灌大陸華南。（圖／翻攝自央視）

▲暴雨慘灌大陸華南。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸南方多地正經歷強降雨及水患，大陸水利部和氣象局昨晚發布今年首個紅色山洪災害氣象預警。據水利部20日公布，6月18日12時至19日12時，西江中下游幹流廣西桂平江段、廣西平南至廣東德慶江段，廣西柳江、桂江，廣東北江、賀江，貴州平江河，江西信江，浙江小溪，福建閩江等75條河流發生超警以上洪水。

據中國天氣網公布，20日至21日，大陸長江中下游沿江附近、江南、華南及貴州南部等地有大到暴雨，局地有大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。20日早上至今，浙江、廣西、江西、湖北等多地發布暴雨紅色預警，累計達14條。

▲▼暴雨慘灌大陸華南。（圖／翻攝自央視）

據水利部統計，6月18日12時至19日12時，大陸75條河流發生超警以上洪水，超警幅度0.01到5.19公尺。

為有效應對洪水，水利部門聯合調度珠江流域西江的24座水庫參與攔洪應用。其中，大藤峽水庫計劃自今（20）日下午3時起，按照較入庫流量削減每秒1200立方米進行調度，預計可將梧州站洪峰流量削減到每秒約3.7萬立方米，降低梧州江段水位1.5公尺以上。同日，北江多個水庫也會進行調度，進一步削減幹流洪水。經過西江和北江幹支流水庫群聯合調度，料可降低珠江三角洲西幹流河段水位約0.7公尺。

此前，廣西柳州已有5人因山洪死亡；福建南平市松溪縣前天暴雨，刷新當地日降水紀錄，全城一半被淹。

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