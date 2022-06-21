快訊／林佳龍選台北拋5政見　成家基金20萬、凍卵補助3萬元

▲前交通部長林佳龍。（圖／林佳龍辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

有意參選台北市長的前交通部長林佳龍21日再次拋出政見，提出「生養照顧篇」，主張推成家基金20萬、5成公托兩歲專班中籤率，以及凍卵補助3萬元、青創貸款利息補貼16萬，以及補助樂齡學習等。

首先，林佳龍推出「成家基金20萬」，他認為，購買力下降與高房價情況下，年輕人成家的門檻更高了，根據研究，1990年左右出生的世代每月所得購買力，比三十年來的基準短少8,000元，即便再過十年出生的年輕人遇上大缺工，薪水或有提升，但1990年前後出生的年輕人所得並不會跟著提升。

林佳龍說，他們已經要成為社會中堅，成為職場主力和家庭經濟來源，有必要運用政策工具，讓這個世代不再勢單力薄；因此主張提供成家基金給雙方皆選擇在台北市入籍兩年內新婚伴侶（每人一生限一次）；而新人結婚每對即提供12萬基金，五年內，生養第一胎提供4萬，第二胎再提供4萬，即提供每一對新人共20萬成家基金。讓年輕人留在台北實現成家立業的夢想。

林佳龍表示，第二是推出「五成公托兩歲專班中籤率」。他指出，兩歲專班不足的問題一直是家長的煩惱，我們主張台北市公共化幼兒園2歲專班中籤率應從20% 逐年提升到50%。現有編制中，台北市的147家公立幼兒園若平均每家再增加0.5班、非營利幼兒園每家再增1班，即可增加至少1,800個兩歲專班名額，逐年提高中籤率達五成。

林佳龍指出，第三是推動「凍卵補助」，他認為，屆生育適齡女性或許正在衝刺事業、或許還在尋覓更好的伴侶，或因為各種原因還沒準備好生育，卻沒有放棄生養孩子的想望，凍卵已成為女性計畫性生育的一項選擇。

林佳龍主張，有計畫凍卵的女性，經醫生正式評估後，並提出手術證明後，可向市政府提出3萬元的一次性補助申請，另可在往後三年，申請一年5000元的卵子保存補助。我們也同時呼籲，相關修法應該更加考慮女性的身體自主與多元選項，讓台灣社會更進步包容。

林佳龍表示，第四是「青年創業貸款，利息最高補貼16萬」。他指出，年輕總有夢，為激發台北市的青創活力，讓台北成為吸引年輕人、吸引投資的城市，我們主張提供16萬的青創貸款利息補貼給45歲以下，在台北創業、設籍的少年頭家。

最後，林佳龍提出「補助樂齡學習、支持社區據點數位化」，他認為，隨著平均壽命提高，樂活是維持身心健康的原則，不論休閒、學習、服務，或持續工作維持經濟能力，都是快樂生活的選項。

因此，林佳龍主張，台北市應支持每位資深市民終身學習的需求，提供65歲以上市民每人一年5,000元的補助，適用所有終身學習機構所辦理的樂齡學習活動。疫情讓我們發現，線上問診無法落實在許多資深公民身上，數位落差已對他們的生活造成不便。

因此，林佳龍說，現有社區據點也可進一步發展成「數位據點」，一方面逐步提升資深市民的數位能力，提供關懷諮詢、資源媒合、數位共學等服務，同時也能創造年輕人的就業機會。

▼林佳龍拋出5政見。（圖／林佳龍臉書）

