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快訊／互比民調大勝陳時中11%　林佳龍：呈現全民的態度

▲▼總統蔡英文、無任所大使林佳龍出席紀錄片《台灣男子葉石濤》台北首映會。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲林佳龍。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022台北市長人選懸而未決，新台灣國策智庫今（17日）公布最新民調，若是黨內對比，41.2％民眾希望由林佳龍代表民進黨參選台北市長，勝過陳時中的29.6％。對此，林佳龍下午受訪說，互比民調沒有「排藍」，呈現全民態度，而因為疫情，在防疫第一線的陳時中支持度難免受影響；他說，民進黨現在最重要的是把防疫做好，任何人出來選才不會陷入困境。

新台灣國策智庫發布「2022台北市長選情評估」民調，對於「在民進黨內，如果參選台北市長的有林佳龍、陳時中這2個人，在這2個人當中，請問您最希望哪一位代表民進黨參選呢？」問題，結果顯示林佳龍41.2％、陳時中29.6％，另有29.2％的民眾無法選出任一人。

林佳龍說，所有民調都是參考，因為他是互比式，並沒有「排藍」，這也呈現全民的態度。他說，最重要的是，陳時中擔任指揮官，在防疫第一線非常辛苦，大家對於疫情發展有一些意見，難免影響支持。

林佳龍也表示，民調也有對比的部分，民進黨支持度確實比較低，這部分就是先把防疫做好，相信會再回升。

另對於對比式民調中，綠營無論推出陳時中或林佳龍，均落後蔣萬安、黃珊珊，林佳龍表示，防疫與還沒有推出候選人都有影響，尤其疫情現在還在高原期，難免會讓民進黨政黨認同降低，而如果政黨支持度低，任何人參選都會受到影響，這點也是要把防疫做好，這樣在選舉方面才不會陷入困境。

此外，媒體也關注棄保效應，林佳龍指出，現在操作棄保對選民不尊重，而且也言之過早，誰被「割」、誰被「棄」都為定，最重要的是要尊重台北市民選賢與能；相較他與團隊已經陸續提出交通、經濟政策，但蔣萬安似乎對政策不太重視，不然他應該展現誠意，針對相關政策也表達他的意見。

林佳龍強調，現階段除了國民黨以外，都還沒有確定提名人選，等大家都提名了，就會有更清楚的對比，選民會做出最好選擇。他也說，民進黨目前還在徵召提名的過程，一旦整合好提名人選後，相信一定可以打破現在的困境跟僵局，在傳統支持者之外，爭取到「政見選民」的支持。

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