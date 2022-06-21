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笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮　尬回：來還鑰匙的

▲▼笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮，尬回：來還鑰匙的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮，尬回：來還鑰匙的。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓一處大樓遭到入侵，一名25歲的竊賊蔡姓男子3進3出大樓，並逐間開門試探，竟被他發現一處住戶房門未鎖。他先入內偷走該住戶門旁的鑰匙跟磁扣，但第一次沒發現財物後先行離去，隔日凌晨二度上門，沒想到房內有人，他立即離去，不死心的他，三度上門直接撞見屋主，只好尬回「來還鑰匙的！」，警方訊後依竊盜及侵入住宅罪嫌移請偵辦。

楠梓分局楠梓派出所20日中午12點獲報，有住戶稱家中鑰匙疑似遭竊，凌晨遭開門侵入住宅。經查看大樓監視器，見一可疑男子持該住戶房門鑰匙搭乘電梯上樓，旋即擴大調閱路口及周邊監視器，發現25歲蔡男騎乘機車至該住處後離開，警方循線追查至蔡男住所並立即帶回到案說明。

▲▼笨賊3闖大樓行竊都失敗！最後一次被活逮，尬回：來還鑰匙的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方調閱監視器發現，25歲蔡男騎乘機車至該住處後離開，循線追查至蔡男住所並立即帶回到案說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

蔡男稱，他19日晚間潛入該住戶大樓後門徒手推門進入然後乘電梯而上，在該大樓9、10樓逐間開門，後來發現該住處房門未鎖，便偷走掛在門旁的鑰匙及磁扣。

當時蔡男因找不到財務先行離去，隔（20）日凌晨二度上門行竊，但開啟該住戶房門後，發現房內有人，又立即離去。不過因不死心，他三度返回該住處持鑰匙打開房門，不料房門用鏈條上鎖，用手解開門鏈時，驚動房內住戶。

蔡男當時被屋主撞見後，只好隨口捏造理由稱「來還鑰匙的！」，將鑰匙歸還後馬上逃離現場。警方訊後依竊盜及侵入住宅罪嫌移請偵辦。

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