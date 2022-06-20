湯蕙禎率隊考察內政部空勤總隊　同步了解替代役、教召防疫措施

▲民進黨立委湯蕙禎召集內政委員會考察內政部空勤總隊、國防部兵整中心、成功嶺，同步關心替代役新訓及教召防疫措施。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委湯蕙禎近日赴空中勤務總隊台中駐地，成功嶺及南投集集兵整中心等地考察，了解當前空勤總隊勤務、替代役新訓與教召防疫措施及戰甲車保修基地發展實況。

湯蕙禎一行人在內政部陳宗彥政務次長及空勤總隊井延淵總隊長陪同下，聽取簡報及座談之後，參訪空中勤務總隊台中駐地；隨後轉往成功嶺聽取替代役新訓中心防疫措施簡報並參訪新兵、教召訓練現地，午後再轉往南投集集兵整中心。

湯蕙禎以及羅美玲、王美惠、翁重鈞等委員，在替代役及教召等防疫措施簡報中了解，國防部與內政部役政署皆充分落實中央流行疫情指揮中心的指導，以最嚴謹態度實施執行防疫作為。

羅美玲表示，空勤總隊主責空中各項勤務之規劃及執行，並支援海、陸、空救災、救難、救護等重要勤務，且通常是在天候不佳，或是難以到達之山區、海上執行艱困任務。

她指出，18年來，空勤總隊出勤架次逾27,000次以上，並救援逾7,660名民眾脫離險境，非常令人感佩；而位於台中的成功嶺營區及南投集集鎮的陸軍兵整中心，分別主責新兵訓練教育，與陸軍裝甲、兵器等的維護與撥補，皆是維持國防戰力的重要設施。

湯蕙禎表示，南投集集兵整中心專業保修能力，協助部隊完成戰訓任務，同時能依照部隊需求和裝備翻修週期，發揮最大產能，執行年度翻修計畫，完成各項裝備翻修目標，以協助各地面部隊維持訓練能量，順利達成給予高度的肯定。

湯蕙禎說，在建軍備戰過程中力行國防自主，是奠基國防產業的基礎，藉由此次考察，可以看到國防部同時在後勤維修與補給相關領域投注的心力。

她認為，每一個官兵都是重要的「螺絲釘」，缺一不可，裝配翻修廠將持續提升後勤修護能量，在每位官兵的努力下，謹慎執行每個翻修步驟，成為車輛最堅強的後盾，讓所有戰甲砲車可以持續守護國家安全。

▼民進黨立委湯蕙禎召集內政委員會考察內政部空勤總隊、國防部兵整中心、成功嶺，同步關心替代役新訓及教召防疫措施。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

