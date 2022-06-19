獨／少子化海嘯「國小生年少2萬人」　118學年學生數估跌破百萬

▲受少子化影響，預估未來16學年，國小生平均年減2萬人。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯持續衝擊，而且未來影響加遽，根據教育部最新針對各教育階段學生數預測結果出爐，預估111學年至126學年的未來16學年，從國小到大學各教育階段學生人數均大減，國小學生更平均年減2萬人，比去年預測年減1.6萬人又增加25%，118學年國小學生數預估將跌破百萬人，126學年更將降至86.7萬人。

台灣人口數「生不如死」，根據內政部日前公布5月份人口統計資料，5月出生數又低於萬人，寫下歷年單月新低，但單月死亡人數卻高達1.7萬人，而出生率偏低也反應在教育部學生數的統計資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部日前公布最新「111-126學年度各教育階段學生數預測報告」，在國小階段部分，受龍年及政策效應，推升107到111學年的小一學生數，來到20萬人上下，但未來16學年，小一學生平均年減 4300人或2.4%，比起去年平均年減3千人或1.7%，下滑幅度又更明顯。

▲受少子化影響，教育部預估未來16學年，小一學生平均年減 4300人。（圖／教育部提供）

若依照這樣趨勢，教育部預計118學年國小學生數將跌破百萬，126學年將降至 86.7 萬人，而未來16學年，國小學生平均年減 2.0 萬人或 2.0%，同樣比去年預測「平均年減1.6萬人或1.5%」更加遽。

▲受少子化影響，教育部預估未來16學年，國小學生平均年減2萬人。（圖／教育部提供）

教育部表示，觀察100至126學年國小1年級學生數，大致與學生對應出生學年人口數相符，受少子女化現象影響，除因生肖效應致部分學年人數起伏外，多呈遞減趨勢，100學年計20.9萬人，其後因出生率減幅擴大，105學年又逢虎年效應，下滑到17.5 萬人；後續因建國百年，政府積極推動鼓勵生育相關政策及龍年雙重效應，107學年小一生增加到21.4萬人，108學年也維持在21.1萬人。

不過，教育部指出，因政策效應墊高出生人口數，除109學年的蛇年效應外，預期到111學年，小一生數皆可維持在20萬人以上，但其後隨人口預測數逐年遞減，126學年僅剩下14.2萬人，26學年間共計減少32.0%；預計未來16學年，小一生平均年減 4300人或2.4%。