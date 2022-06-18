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炎夏易出事！　暑假國道每月15起火燒車「暴增7成」

▲國道3號桃園北上61.3K處，今（15）日上午9時15分發生小貨車火燒車意外，消防人員在現場撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號桃園北上61.3K處曾發生小貨車火燒車意外，消防人員現場撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

夏天氣溫較高，國道發生爆胎及火燒車事故增加，高公局統計，暑假期間平均每月約有15起火燒車，比其他月份多出約7成，提醒上路前留意輪胎胎紋、胎壓和胎齡。

高公局統計，110年7月到9月暑假期間，國道共發生127件爆胎事故，占全年448件之28%。暑假期間平均每月約有42件爆胎事故，較其他月份平均約36件高出約19%；另110年7月到9月暑假期間，國道共發生44件火燒車事故，占全年122件火燒車事故之36%。

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高公局也指出，暑假期間平均每月約有15件火燒車事故，較其他月份平均約9件高出約69%。

國1驚傳火燒車　現場畫面曝光（圖／民眾提供）

▲國1驚傳火燒車　現場畫面曝光（圖／民眾提供）

由於暑假和炎夏將至，高公局表示，用路人平常即應注意輪胎胎紋、胎壓與胎齡，亦應留意輪胎外觀是否有龜裂或變形，並確實做好車輛保養，保持引擎良好散熱狀況。出門前除基本油量及電量檢查外，要留意水箱水量是否足夠並加滿。

另汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，高公局表示，違者可處駕駛人3千到6千元罰鍰；另車輛若有缺水、缺電、缺燃料等情形，可處600元到1200元罰鍰。

▲▼爆胎防制及爆胎處理應變機制。（圖／高公局提供）

▲爆胎防制及爆胎處理應變機制。（圖／高公局提供）

高公局也提醒，國道行車途中如遇爆胎，切勿急踩煞車，應放開油門減緩速度，握穩方向盤後啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑行至路肩，並在車輛後方50~100公尺處放置車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至護欄外或安全處所等候，並「面向車道」隨時警戒來車，盡速請求救援服務。

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