這輩子都尿錯了！婦產科醫示範「正確尿姿」　網實測：真的多一泡

▲婦產科醫生特蕾莎示範「正確尿姿」。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

一般女生在使用坐式馬桶時，都不會特別注意如廁的姿勢，但美國一名婦產科醫師表示，如果只是單純「雙腳靠攏往下坐」上廁所，那就是錯誤的姿勢，她也親自示範該如何正確排尿。

美國婦產科醫生特蕾莎（Teresa Irwin）在TikTok擁有8.5萬人追蹤，她時常拍影片分享關於女性生理保養的小技巧。特蕾莎在一支影片中表示，有很多病患都因不了解自己的身體構造而產生健康問題，例如，大部分的女性都不知道排尿的正確方式。

特蕾莎指出，「許多女性在上廁所時，不會花時間徹底將膀胱中的尿液排除乾淨，當你急著小便時，會導致尿流湍急，對周圍的肌肉產生壓力，許多女性被教導在馬桶上要雙腳靠攏坐直，但這個姿勢其實會導致尿液殘留在膀胱裡。」

特蕾莎在影片中親自示範正確姿勢，「防止這個問題的最佳姿勢我稱之為『牛仔式』，你只需要身體向前，雙腿張開，並把手肘靠在膝蓋上，就能將尿液排乾淨。」她也建議女性每天的小便次數要在4至7次之間。

許多網友看完影片後大驚，「原來還有所謂正確尿尿方式」、「我真的這輩子都尿錯了」、「我嘗試用這個方法尿尿，真的有多上一泡尿出來」。也有網友說，「原來我誤打誤撞都用正確方式上廁所」、「要快點將習慣改過來才行」。

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