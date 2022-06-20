安心上工不間斷　台東縣爭取2165職缺

▲安心上工不間斷，台東縣爭取2,165職缺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠疫情仍持續，導致產業遭受嚴重衝擊，台東縣政府社會處近日彙整各單位資料，持續向中央爭取「安心即時上工計畫」，總計申請2,165個職缺，部分為延續任用，其中新增1,475名額將於7月1日開始上工，有需要的民眾可向台東就業服務站及各鄉鎮市就業服務台申請登記。

台東縣政府表示，立法院在5月27日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，及其特別預算施行期間延長1年至112年6月30日，勞動部也依修改條例，將補助資格修改為到112年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。即曾申請過的勞工，可再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，可繼續累計上工時數。例如109及110年加起來未超過960小時民眾，可於今年再次申請，並將剩下960小時的時數執行完畢。

縣長饒慶鈴同時也呼籲凡是15歲以上失業或待業民眾皆可參加安心即時上工，為節省縣民寶貴的時間及配合防疫，請優先以網路申辦方式(https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2020/pjbtwn/page-07.html)，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表至台東就業中心或鄉鎮公所就業服務台。若有任何疑問，請洽詢台東縣政府社會處勞工行政科089-328254及台東就業服務中心089-357126。