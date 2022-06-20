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網紅「高鈞鈞」用她頭貼當影片封面　「霸氣安安」提告敗訴理由曝

▲▼網紅「霸氣安安」提告指控「高鈞鈞」擅自使用她的頭像和私人對話，作為「高鈞鈞」的影片封面，提告求償20萬敗訴。（圖／翻攝自臉書）

▲網紅「霸氣安安」（左）指控「高鈞鈞」（右）擅自使用她的頭像和私人對話，作為「高鈞鈞」的影片封面營利，提告求償20萬敗訴。（圖／翻攝自臉書）

記者郭玗潔／台南報導

網紅「霸氣安安」提告指控「高鈞鈞」未經她同意，擅自把她的頭像、與友人的對話截圖，放在「高鈞鈞」頻道內的2支影片封面上，藉此賺取近2萬元，她因此事心情被影響到要吃藥，提告向「高鈞鈞」求償20萬元，並要求移除照片、貼文內容和道歉，但被台南地院判處敗訴，全案還可上訴。

2名網紅之爭的原由，是因為網路新聞頻道「中天電視」於前年11月21、22日，連日在臺北市中正區「自由廣場」舉辦名為「NCC殺了新聞自由！『反暴政•反萊豬•反關台•反鴨霸』全民站出來」的大型戶外直播節目活動，邀請「高鈞鈞」擔任主持人，負責節目流程，因當日現場嘉賓人數眾多，「高鈞鈞」沒有邀請到另位網紅陳品宏上台講話，引發爭議。

判決書指出，活動結束後，「霸氣安安」傳訊給陳男表示：「決定誰上台誰不上台的，是小龍(指主辦單位)」。又於同年12月1日，在自己的直播節目「安安日常」中表示，當日活動「主持人沒有被授權可以讓誰上台」。

陳男將這些訊息資訊截圖給「高鈞鈞」，「高鈞鈞」認為，事實上她作為主持人，有權利決定讓誰上台，認為「霸氣安安」說的不是事實，主辦單位並沒有不讓誰上台說話，所以才會將「霸氣安安」這些對話截圖作成影片畫面，在自己的頻道上向觀眾澄清。

「霸氣安安」指控，「高鈞鈞」未經她同意，將她的LINE頭貼照及與友人私訊對話截圖，當作12月9日直播影片「捍衛名譽真相大白」封面，觀看次數為57,783次，當日直播營利為2,063元；又於隔日把「霸氣安安」微信頭貼照片以及與友人微信私訊對話截圖，當作她直播影片「1210半夜公審討伐〜是哪招？證據在此〜」的封面，這次觀看次數為106,561次，當日直播營利為17,479元。

「霸氣安安」認為，她作為美妝品牌商人，事發時正在忙年終活動，卻因處理此事嚴重影響情緒，心情壓力大到得服藥，導致昏睡、精神不集中等副作用，影響工作，除了求償20萬之外，要求「高鈞鈞」應將YouTube封面貼文內容及照片移除，並在判決確定後1個月内，在她的YouTube頻道「鈞鈞大實話」刊登道歉啟事7日。

經台南地院審理，認為該活動為大型戶外直播節目，活動主題為討論政府相關政策，屬政治言論範籌。當天活動節目主持人「高鈞鈞」如何主導節目流程、為何部分嘉賓沒有上台發表演說等事項，事實為何自然與公共利益有關，也影響「高鈞鈞」身為主持人，在專業職場上會被如何評價，「高鈞鈞」有適當澄清的必要。

法官指出，知名網紅「霸氣安安」作為公眾人物，經常出現於社會新聞版面，對於他人的言論或行為，自有較高的容忍義務。且「高鈞鈞」僅將對話截圖忠實完整呈現在影片中，並無加工、扭曲，並未損害到「霸氣安安」。縱「霸氣安安」肖像權有稍被侵害之嫌，依比例原則情節亦非重大。

另法官認為，「高鈞鈞」直播影片的營利，是與網路觀眾互動、聊天及意見交流而來，與使用「霸氣安安」對話紀錄截圖並無直接關聯，「高鈞鈞」亦未拿對話截圖作為頻道賣點，難認「高鈞鈞」有藉該對話截圖營利，判處「霸氣安安」敗訴，全案還可上訴。

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高鈞鈞網紅霸氣安安

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