碩士工程師離奇猝死王牌經紀人豪宅　今告別式...家屬正式提告

記者黃宥寧／桃園報導

高帥吳姓生技工程師（31歲）上月離奇猝逝於王牌經紀人蔣承縉的豪宅內，檢警、家屬相驗遺體，發現死者頸部疑有勒痕瘀青，體內被驗有毒物反應，家屬因此質疑死因不單純，更認為蔣承縉對於整起案發過程，尚未完全說出實情。今（18日）家屬於桃園為吳舉辦告別式，蔣始終沒有現身致意，吳的表哥表示「目前與律師研議將對蔣提告」，希望司法給予公道。

▲吳姓生技工程師上月離奇猝逝於王牌經紀人蔣承縉豪宅內，18日舉行告別式。（合成圖／翻攝自Instagram／loveisking888）

吳姓網紅表哥今（18日）忍慟，接受媒體訪問指出，對於檢方驗出體內有毒物反應感到相當驚訝，因為案發時蔣承縉向家屬解釋「是從樓梯上摔下來」第二天在殯儀館家屬提出疑問「你是不是在死者酒裡下藥？」但沒想到蔣神色慌神不斷說「沒有！沒有！要是他（吳）自己帶」並著急向吳的媽媽說要相信他。

▼擁有好人緣的吳姓工程師離奇猝逝於王牌經紀人家，今舉辦告別式，現場相當多朋友前來致意。（圖／記者黃宥寧攝）

表哥哽咽提出2個大疑點，一、蔣承縉前、後說法不一；二、事發到現在一個月，一開始有些消息曝光卻被壓下來，甚至新聞被下架，他認為如果表弟真的是在蔣家失足摔死，他2人是朋友，應該沒什麼好隱瞞，好好向解屬解釋，雖然很難接受，但至少可以理解，但沒想到蔣在事發隔天至今都隻字未提。

表哥同時也解釋先前有媒體表示死者「脖子上有勒痕」他指出並非勒傷，而是挫傷，不僅如此肩膀、腰部也有挫傷，太陽穴則是有受到撞擊可能，但令家屬納悶的是，如果是一般跌倒，並不會導致嘴唇發紫、牙齦發黑、口冒鮮血，這是令他們最無法接受的。

▼痛失愛子的吳媽媽(中間黑衣)，頂著高溫前後忙碌準備告別式。（圖／記者黃宥寧攝）

表哥泣不成聲表示，目前已與律師研議，將對蔣承縉提告，也尊重司法程序、靜待司法結果，並相信司法會給一個公正的審判。

▼吳姓工程師離奇猝死於王牌經紀人蔣承縉的豪宅內，他的表哥也替他成立紀念粉絲專頁，望真相水落石出。（圖／記者黃宥寧攝）

擁有好人緣的吳姓工程師，18日家屬替他舉辦告別式，現場至少有上百名親友，對於記者詢問「會覺得死因很離奇嗎？」他們則低調回「無法置信，他從來沒碰過毒」。

上月13日吳姓工程師前往蔣承縉大安區豪宅作客，隔日卻離奇陳屍在蔣承縉家中閣樓臥室床上，蔣對警方表示，他與吳姓網紅認識不久，當時2人都喝了不少酒，但吳男歇斯底里吼叫，並從床面掉落地上，他有將吳男扶上床，未料隔天醒來發現吳男陳屍在自家樓中樓的閣樓床上，14日上午11時許趕緊報警求助，但警方及救護人員到場發現吳男已死亡多時。

檢警介入調查後，緊急查扣蔣男、吳男手機進行比對解析，希望藉此釐清兩人生前互動情況，及擴大調閱監視器釐清當天是否有其他人到場；對此蔣承縉事後也透過律師發出聲明，表示對於這起事故感到無比悲痛，他身為報案人一定會積極配合調查，在司法調查結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

▼針對告別式，蔣承縉今透過律師作出回應。（圖／記者黃宥寧翻攝）