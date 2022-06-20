快訊／今死亡+144！本土增35596例「睽違一個半月新低」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增35,596本土個案，另增境外36例、死亡144例。本土個案以台中5,312例、高雄5,380例、新北市4,267例，台南市3,123例，桃園市3,097例，彰化縣2,960，台北是2,296例。而今天的本土個案也是自5/4以來又降回3萬例。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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除了本土疫情之外，大鑫資訊公司的黑心快篩仍是社會關注焦點，經調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨，食藥署更被外界指控包庇。對此，食藥署今也提出4點澄清，強調網傳該申請案中檢附查廠報告、生產廠區圖已揭露產品製造廠位於中國是不實訊息，大鑫已檢附美國核准上市佐證資料，經審查符合相關規定，核准其專案輸入。

另外，美國次單位蛋白疫苗Novavax上月向台灣申請EUA，食藥署17日召開專家會議審查，與會專家經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，核准Novavax疫苗專案輸入。醫療應變組副組長羅一鈞也說，目前仍在敲定履約到貨時程，但已先將疫苗通過EUA一事回報平台，希望能在7月到貨、7月中下旬開打。

食藥署已通過適用於18歲以上成人接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。而Novavax是否會當作第三劑或第四劑接種，則有待指揮中心召開ACIP會議討論。更多疫情資訊有待指揮中心下午說明。

▲6/20新增病例。（圖／指揮中心提供）