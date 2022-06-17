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國民黨高雄市長民調之亂　張亞中痛批造假！將募款100萬揭發真相

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者賴文萱攝）

▲孫文學校校長張亞中批評國民黨中央流出高雄市長假民調。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未定，近來流傳國民黨內部初選民調，排名第一個是國民黨智庫執行長柯志恩，引發外界關注。對此，孫文學校校長張亞中今（17）日出面砲轟這是份假民調，要求黨中央如果拿不出資料出來，就必須把事情來龍去脈說清楚，相關的人也要負責任。他另也宣示要募款100萬作為揭發假民調的獎金，喊話國民黨絕對不能再有下一次。

根據流傳的國民黨高雄市長人選初選民調，排名第一的是國民黨智庫執行長柯志恩，第二為高雄市議員陳麗娜，接著分別為立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，另外，國民黨中央委員孫建萍、高雄市民政局前局長曹桓榮則居末，至於前衛生署長楊志良則未在7人民調名單內。

▲▼前立委、智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲國民黨中央流出高雄市長初選民調，由國民黨智庫執行長柯志恩排名第一。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

張亞中下午公開對國民黨黨中央喊話，他說，今天早上11點他的辦公室主任何啟聖去黨中央跟相關人員見面，希望取得民調資料，但很可惜黨中央還是沒有明確告知，到底有沒有這份民調。

張亞中說，他事前從沒被告訴過要做民調，但他作為當事人，應該有權利去了解民調是哪單位委託什麼單位去做的，以及問券跟回答的樣本數這些過程。不過，從昨天下午3點到早上11點，長達20小時，但黨中央依然沒有回應，這顯見根本沒有這份資料，所謂媒體放話可能都是假的，故意去引導的。

「如果拿不出資料出來，就必須把事情來龍去脈說清楚，相關的人也要負責任。」張亞中強調，這個滾動式民調已經變成指定式的滾動民調，換句話說沒有任何資料可以參考，黨中央說這是一個民調就是民調，但他個人不願意被假民調給轉動。

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者賴文萱攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者賴文萱攝）

張亞中也向黨中央鄭重宣告，下次如果要再做這種指定式參考民調，請不要把他的名字納進去，如果黨中央有更好人選就推出來，他自己不願意去淌這場渾水，在造假情況下被轉動。高雄市長人選要不要提名他，由黨中央自己看，提名的人，提得好可以杜悠悠眾口，提不好，所有人都看得清清楚楚，這是騙不了人的。

張亞中喊話國民黨，放手去徵招你想要的人吧，不必再去玩這種假民調，他不接受這種玩弄。此外，他也提出要向支持者、社會募款100萬，希望相關者可以出來舉發到底黨中央是哪個單位、哪些人做的，這已經不是高雄選舉問題，而是國民黨文化能不能改好的轉機。

張亞中說，從這件事看到多少謊言跟權力的傲慢，只要搞出一個假民調就可以去傷人，製造假的結果去滿足領導人個人的意圖，他做為黨員是希望國民黨更好，國民黨絕對不能再有下一次。

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