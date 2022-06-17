女戰神來了！陳玉珍表態參戰高雄市長　開嗆陳其邁「像溫室花朵」

▲國民黨金門立委陳玉珍表態參選高雄市長。（圖／記者邱顯燁攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人遲遲未定，有「藍營女戰神」封號的國民黨金門立委陳玉珍，今（17）天拜會高雄市議會，表態如果在黨中央經通盤、全面性考量後，覺得她可以承擔這個重責，她不會退卻。她今也直接開嗆陳其邁像「溫室裡的花朵」被保護得很好，但溫室花朵是不能成大事的，強調她個性勇往直前，爽快又率真，會合高雄人的口味。

陳玉珍今赴高雄市議會拜訪議長及國民黨在地議員，她說，議員都是站在民意第一線，最能深入了解民情，尤其市政發展除了市政府之外，也需要議員的督促，所以今天特別來拜訪，是為了未來市政做全面通盤性考量。

被問及是否有意代表國民黨參選？陳玉珍表示，如果在地有優秀議員，在黨團一致願意支持情況下，希望在地優秀議員可以出來為高雄市民服務，如果有其他黨內優秀從政同事願意出來承擔，她也不會爭先。當然，如果黨中央在通盤、全面性考量後，覺得她可以承擔這個重任，她也絕不會退卻。

▲陳玉珍開嗆陳其邁如溫室花朵，不能成大事。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍今也直接點評她與陳其邁不同之處，她說，陳其邁很優秀、是暖男，但某些事情決斷力上比較溫吞，就像是溫室裡的花朵被保護得很好，但溫室裡的花朵是不能成大事的。而她自己個性勇往直前、又率真爽快，相信會符合高雄人的口味。

但被問及是否辭掉立委參選？陳玉珍說，立委屬於全國性，據她了解，需要參選的話，戶籍要遷過來，但即便遷戶籍也不會影響她擔任立委的資格。

另外，對於在野大聯盟的看法，陳玉珍說，大家都知道高雄對飛綠營來講是艱困選區，她認為有必要好好坐下談談，來想說如何凝聚在野力量團結起來，才可以讓人民有不一樣的選擇。