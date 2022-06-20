BA.5是病毒霸主！以色列所有變種被消滅　專家：不會再有致死病毒

▲專家認為，BA.5疫情之後應該不會再出現會大量致死的新變種。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

Omicron亞變種BA.5正迅速攻陷以色列，除了影響現有疫苗效力外，曾有染疫經驗的人也很可能會再度染疫。在這個傳播力極強的病毒出現後，原本的主流病毒株BA.2已幾乎在以色列消失，並被BA.5取代。專家指出，幸運的是，BA.5只會在多數人身上引起輕微症狀，而且未來應該不會再出現能引起大量死亡的新變種病毒。

據《耶路撒冷郵報》報導，在BA.5崛起後，之前的幾種變種病毒幾乎就在以色列絕跡，當地的新確診者有幾乎半數都被BA.5傳染，並即將取代現在的主流病毒株BA.2，成為新的主流病毒。報導稱，由於BA.5與BA.2棘蛋白的突變類似，因此這兩種病毒擁有許多相同特性，而且傳播力都很強。

▲專家指出，施打新冠疫苗仍可有效防止重症。（圖／路透攝）

耶路撒冷Shaare Zedek醫療中心傳染病預防與控制負責人本南森（Shmuel Benenson）表示，雖然過去曾感染Omicron的人很可能會再度感染BA.5，而且現有疫苗在對抗BA.5的效果不太好，但如果患者已完全接種2劑疫苗，那他們患上重症的風險就會隨之降低，而人們無論在室內外戴口罩都能有效防止病毒感染。

本南森也認為， 雖然新冠的變異在這2年半的大流行中難以被預測，不過未來再出現會引起大量死亡，而且疫苗也無法與之對抗的病毒機率不高。目前，莫德納藥廠已開發了一種專門針對Omicron的新冠疫苗，不過該疫苗至今尚未得到美國食品藥物管理署（FDA）的批准，因此人們還無法得知疫苗的效力如何。

無敵星星只是夢！研究：曾染BA.1也無法預防「Omicron新亞變種」

BA.4、BA.5不會只像「普通感冒」！1族群最危險 專家籲打第4劑

德衛生機構：BA.5傳染力超越以往 沒人能「安全地」避開感染