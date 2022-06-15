德衛生機構：BA.5傳染力超越以往　沒人能「安全地」避開感染

▲台灣近日出現BA.4、BA.5境外移入病例，引發討論。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

中央流行疫情指揮中心13日宣布攔截5例Omicron亞型變異株BA.4、BA.5境外移入個案，不過，醫療應變組副組長羅一鈞坦言，這2支變異株遲早會進入社區。德國政府最高公共衛生研究機構指出，BA.5比其他亞型變種更具傳染性，加上抗體水準逐漸下降，這意味著沒有人能安全地完全避開BA.5的感染。

根據《德國之聲》報導，BA.5在全球各地掀起病例增加，世衛組織將其列為「高關注變異株」。德國羅伯特•科赫研究所（Robert Koch Institut，下稱RKI）9日報告指出，BA.4和BA.5的增長速度比其他所有Omicron亞型變異株來得更快，可能很快就會變成德國的主流病毒株，尤其BA.5目前已德國10％感染病例，是上周的2倍之多。

報導提到，BA.5始於南非，自5月初發展至今，感染潮已在消退，但在葡萄牙卻有80％新增感染都屬於BA.5病例。BA.5比BA.2等過去的其他變異株更具傳染性，也具有抗體更難中和的病毒基因，不過，如同所有Omicron亞型一樣，BA.5的感染症狀比Delta病毒更加溫和。

RKI報告指出，過去藉由接種疫苗、自然染疫產生的免疫防護作用會隨著時間慢慢降低，這意味著沒有人能完全免受BA.5的感染，不只新的感染可能出現，而且感染情況會比過去的變異株發生得更頻繁。專家表示，死亡與住院人數部分有所減少，因為人口的一般免疫力已經高於疫情初期，但還是建議年長者與高風險族群再次接種追加劑疫苗。

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