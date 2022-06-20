養樂多為何都是小瓶裝？原因曝光...內行揭密：多喝無益

▲養樂多來台至今已有87年。（圖／資料照）

實習記者廖翊慈／綜合報導

養樂多是許多小朋友愛喝的飲品，至今在台已熱銷87年，便宜價格加上酸酸甜甜的口味，說是國民飲品也不為過。不過，有一名網友哀怨表示，養樂多一瓶才95ml根本喝不過癮，好奇為何養樂多不出大瓶裝的？釣出許多內行網友道出背後真相，讓眾人直呼長知識了。

一名網友在PTT以「養樂多為啥不出大瓶裝的八卦？」為題發文，表示「一瓶95ml哪個肥宅喝得夠啊，為什麼養樂多公司不出瓶裝 600ml，這樣應該比較多人會買吧，還能密封攜帶，還是這樣會壞？」讓愛喝養樂多的他百思不得其解，為何養樂多的容量都沒有變大。

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▲網友疑惑，養樂多為什麼不出大瓶的。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即掀起網友熱議，釣出不少鄉民神解答，養樂多其實是保健品，並不是拿來當飲料喝的，「多喝無益啊」、「益生菌的劑量要控制」、「兩瓶就不行了」、「藥品都是固定份量的唷」、「你一天會吃10顆B群嗎？那不是飲料啦！」「那是保健食品，一天一罐剛好，多喝沒效果」、「糖分高，一次喝太多不好吧」。

▲網友解答，養樂多不是飲料。（圖／翻攝自PTT）

根據養樂多的官網指出，養樂多發酵乳中含有「養樂多代田菌 」， 經由健康食品認證，能通過胃酸及膽鹽考驗，讓腸內有益菌增加，使胃腸道功能改善，養樂多活菌發酵乳系列經由保健功效評估實驗，欲達保健功效「建議每天飲用100ml」即可，若想要多喝，只要是正常的飲食習慣方式飲用，皆無妨保健功效。