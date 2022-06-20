0401東南水泥工程停電事故　台南市政府發函求償241萬

▲東南水泥廠委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌導致停電，高鐵被迫停駛，台南市政府投入應變措施，並委請律師發函求償241萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年4月1日，高雄東南水泥拆除工程發生事故，停電導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，衝擊清明節假12萬旅客，大批旅客被迫在台南高鐵站下車，影響站區周邊道路嚴重壅塞，台南市政府出動大量人力在現場協助，也衍生大量行政成本，於市府於20日委託律師，正式向東南水泥發函提出求償241萬餘元。

台南市交通局指出，市長黃偉哲於事發當下立即指示成立緊急應變小組，出動警察、交通、民政、社會等相關局處出動支援，由戴謙副市長親赴現場坐鎮指揮，工作同仁也留守至深夜高鐵恢復行駛，確認旅客疏運完畢，備極辛勞。

期間市府人員除於現場協助協調，調度轄內遊覽車及客運公司90部專車協助雙鐵進行旅客接駁，同時因高鐵台南站一夜之間湧入10餘萬人旅客，市警局也調派周遭警力進駐高鐵站周邊各主要道路，疏導道路交通以利接駁車進出順暢。

此外，區公所、民政局、社會局也都至現場關心、提供物資，市民服務熱線更在幕後加班解答民眾疑難，市府各局處總動員，衍生大量行政成本。

台南市政府表示，對於此一事故衍生之行政成本及造成市府之損失，市府已委任律師向東南水泥請求民事賠償241萬餘元，要求東南水泥應負責到底，以維台南市府及市民權益。

據了解，東南水泥廠委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌，導致高雄下午3時39分許以後，多處變電所電壓驟降、高鐵列車列車因此停駛等狀況，台鐵配合台電搶修，新左營、楠梓間晚上8時51分通電，恢復雙線通車，台南市政府也全力投入交通疏導及相關處置。