遭夫「水刑」強盜16萬還性侵　人妻驚恐日記：以為我快死掉了

▲人妻在日記裡寫下自己遭丈夫水刑，被迫拿出提款卡遭提領現今的經過。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名人夫涉嫌懷疑妻子偷吃，就用溼毛巾摀住妻子口鼻，逼妻子交出提款卡跟密碼，強行提領16萬1900元，不到1個月後，又在駕車載孩子上學途中，突然把車開上高速公路，強載一家人從新店開到土城，又涉嫌性侵。台北地檢署檢察官依妻子的筆記等證據，起訴丈夫強盜罪；至於性侵部分，罪嫌不足，開車時則可能因車流大，被逼上國道等理由，處分不起訴。

被害妻子指控，丈夫因為懷疑她與人有染，在2019年8月20日晚上9點左右時候，在家中以濕毛巾摀住她的口，跟她說這是「水刑」，逼她交出郵局、銀行的提款卡及密碼，事後人妻在筆記本上寫著「他將浴巾淋濕，壓在我臉上，我以為我快死掉了，但我被嗆到」。

接著在9月9日早上7點左右，丈夫開車接送妻子和2個孩子去上班上學時，疑因無滿妻子關車門太大聲，且戴耳機聽音樂，故意開上國道3號高速公路，一路從新店開到土城，邊開邊恐嚇要將妻小丟在荒郊野外。人妻指控，當天中午回家後，又被丈夫恐嚇「隨身有1把折疊刀」，逼她裸身午睡，再惹他生氣就「賣到八大特種行業」，逼她共浴並口交。

▲人妻指控丈夫對她和孩子施以各種方式的家暴。（示意圖／123RF）

檢察官根據妻子的筆記本，以及兒子作證曾聽過媽媽說被爸爸用濕毛巾摀住口鼻，加上丈夫自己也曾在庭上坦承，因此認定丈夫的確有以強暴行為，逼妻子交出提款卡，並在隔天就分多次提領共16萬1900元。

至於妻子指控的9月間一連串恐怖行為，丈夫矢口否認表示，「因車流又大，切不出去(車道)被逼上國道，雙方在車上吵架，錯過交流道，因高速公路塞車，才在土城下交流道」，2人孩子則證稱，「媽媽當時沒說要下車，本來就不能在路上隨便下車，媽媽也沒有要求下車，路途中都沒有下車，最後就回家了」。

檢察官因此認為，在車上沒有錄影的情況下，無證據顯示妻子遭限制行動自由，而在回到家後逼裸睡、共浴、性侵部分，又因為妻子不希望讓孩子就這些情節作證，在缺乏積極證據的情況下，僅依強盜罪嫌起訴丈夫，其餘部分則處分不起訴。