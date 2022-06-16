　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭夫「水刑」強盜16萬還性侵　人妻驚恐日記：以為我快死掉了

▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻在日記裡寫下自己遭丈夫水刑，被迫拿出提款卡遭提領現今的經過。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名人夫涉嫌懷疑妻子偷吃，就用溼毛巾摀住妻子口鼻，逼妻子交出提款卡跟密碼，強行提領16萬1900元，不到1個月後，又在駕車載孩子上學途中，突然把車開上高速公路，強載一家人從新店開到土城，又涉嫌性侵。台北地檢署檢察官依妻子的筆記等證據，起訴丈夫強盜罪；至於性侵部分，罪嫌不足，開車時則可能因車流大，被逼上國道等理由，處分不起訴。

被害妻子指控，丈夫因為懷疑她與人有染，在2019年8月20日晚上9點左右時候，在家中以濕毛巾摀住她的口，跟她說這是「水刑」，逼她交出郵局、銀行的提款卡及密碼，事後人妻在筆記本上寫著「他將浴巾淋濕，壓在我臉上，我以為我快死掉了，但我被嗆到」。

接著在9月9日早上7點左右，丈夫開車接送妻子和2個孩子去上班上學時，疑因無滿妻子關車門太大聲，且戴耳機聽音樂，故意開上國道3號高速公路，一路從新店開到土城，邊開邊恐嚇要將妻小丟在荒郊野外。人妻指控，當天中午回家後，又被丈夫恐嚇「隨身有1把折疊刀」，逼她裸身午睡，再惹他生氣就「賣到八大特種行業」，逼她共浴並口交。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲人妻指控丈夫對她和孩子施以各種方式的家暴。（示意圖／123RF）

檢察官根據妻子的筆記本，以及兒子作證曾聽過媽媽說被爸爸用濕毛巾摀住口鼻，加上丈夫自己也曾在庭上坦承，因此認定丈夫的確有以強暴行為，逼妻子交出提款卡，並在隔天就分多次提領共16萬1900元。

至於妻子指控的9月間一連串恐怖行為，丈夫矢口否認表示，「因車流又大，切不出去(車道)被逼上國道，雙方在車上吵架，錯過交流道，因高速公路塞車，才在土城下交流道」，2人孩子則證稱，「媽媽當時沒說要下車，本來就不能在路上隨便下車，媽媽也沒有要求下車，路途中都沒有下車，最後就回家了」。

檢察官因此認為，在車上沒有錄影的情況下，無證據顯示妻子遭限制行動自由，而在回到家後逼裸睡、共浴、性侵部分，又因為妻子不希望讓孩子就這些情節作證，在缺乏積極證據的情況下，僅依強盜罪嫌起訴丈夫，其餘部分則處分不起訴。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
LIVE／逆子縱火釀8死妻兒也喪命　動機曝光
殺夫恐怖現場！台南人妻熱水潑臉　持菜刀狂砍胸部
具俊曄單膝下跪求婚大S！　浪漫過程曝光
警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝！辱下屬「為何不自殺」
孽子縱火8死！　起火第一瞬間畫面曝光
一把火燒死8親人！　里長評兇嫌：很乖、為人很客氣
快訊／不是洗碗衝突！　冷血孽子縱火原因曝
逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放1物
輪胎行8死3分鐘影片曝！恐怖大火吞房　孩童淒厲喊媽媽
跟柯以柔一樣被騙！前主播分手才知家暴男「謊報台大碩士學歷」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

「要不要鬆一下？」高雄翁當皮條客　兩度拉到警察下場曝

難忍長期遭家暴　少婦趁夫熟睡熱水潑臉...再持菜刀狂砍胸部

起火畫面曝光！爆炸後濃煙狂竄　1分鐘陷火海...路人驚恐報案

快訊／淡水貪警帶哥哥索賄！性騷男付10萬怒檢舉　重判12年2月

花蓮警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝...曾辱下屬「為何不自殺」

深夜火光四射！4男女「朝住家放煙火」討債　被搜出毒品慘了

不是洗碗衝突！新竹輪胎行火警奪8命　冷血孽子縱火原因曝光

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放糖果令人心疼

轟中國時報「請停止踐踏媒體尊嚴」　記者提告勝訴確定

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

「要不要鬆一下？」高雄翁當皮條客　兩度拉到警察下場曝

難忍長期遭家暴　少婦趁夫熟睡熱水潑臉...再持菜刀狂砍胸部

起火畫面曝光！爆炸後濃煙狂竄　1分鐘陷火海...路人驚恐報案

快訊／淡水貪警帶哥哥索賄！性騷男付10萬怒檢舉　重判12年2月

花蓮警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝...曾辱下屬「為何不自殺」

深夜火光四射！4男女「朝住家放煙火」討債　被搜出毒品慘了

不是洗碗衝突！新竹輪胎行火警奪8命　冷血孽子縱火原因曝光

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放糖果令人心疼

轟中國時報「請停止踐踏媒體尊嚴」　記者提告勝訴確定

風・Luxury／CHANEL字母變腕錶主角　墜飾搖擺一眼認出香奈兒

蔡壁如選新北市長？　他分析：2022是民眾黨的存亡之戰

英智庫警告：中俄悄悄開闢「北極新戰場」　西方該醒了

他問「高速公路開幾公里才要休息」？網：有無這配備是兩個世界

拿塞爾提克和勇騎大戰相比　格林：是對詹皇不尊重

逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

口味任選！美國人氣冰淇淋「桶裝冰買1送1」限時1天搶囤

BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　一瓶完勝高級臉

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

「肥肉派」料理太誘人　蔡尚樺不理評審搶先吃

社會熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

新竹8死火警今早最新畫面曝

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

輪胎行孽子縱火8死！　Google評價5星零負評

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

陳彥翔「插管治療中」　點頭坦承縱火

逆子陳彥翔的惡魔前例　「翁仁賢」被槍斃沒人要收屍

更多熱門

相關新聞

老公月薪98K拒上繳！人妻嗆吝嗇：養小三嗎

老公月薪98K拒上繳！人妻嗆吝嗇：養小三嗎

「先生是想養小三嗎？」一名人妻發文表示，老公的月收入98K，扣除房貸、家庭支出等，還剩下23K可以用，雖然對方樂意包紅包、買禮物送她，但偏偏不將剩餘的錢交給她保管，堅持自己在外也需要花錢，「身邊的朋友幾乎都是把薪水上繳給老婆，我不知道該怎麼辦才好？」貼文曝光後，引發熱議。

男子疑被誤認強姦現行犯圍毆成豬頭

男子疑被誤認強姦現行犯圍毆成豬頭

情侶翻臉！小黃運將無線電辱女友「破麻」挨告

情侶翻臉！小黃運將無線電辱女友「破麻」挨告

保全勸少喝點還持鐵棍打人　輕判4月住戶不滿

保全勸少喝點還持鐵棍打人　輕判4月住戶不滿

男謊稱買車！試駕後竟「持刀劫車」

男謊稱買車！試駕後竟「持刀劫車」

關鍵字：

夫妻強盜水刑濕毛巾口鼻行車高速公路強制家暴恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

新竹8死火警今早最新畫面曝

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面