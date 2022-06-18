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人夫性慾大「討啪10次被拒9次」無性生活4年超崩潰！過來人曝真相

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲原PO坦言，自己性慾很大。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間熱戀期常翻雲覆雨，但多數人婚後往往卻成了無性生活，容易成為爭執的導火線，一名人夫無奈表示，自從在一起到結婚，妻子對性愛的需求越來越少，結婚四年來10次求歡有9次都會被拒絕，自尊心受到打擊，家裡的大小事、照顧孩子他都會分擔，吵架時也都會退讓，唯獨房事讓他無法忍受。

原PO在Dcard娓娓道來，「無性夫妻百事哀」，結婚四年來，相處上遇到問題、意見不合，他都可以退讓，畢竟對方是自己的妻子，「多讓她來維繫夫妻情感我都覺得ok」。他與妻子都有工作，小出生兩個月就給保姆帶，現在小孩四歲多了，從嬰兒時期換尿布、洗澡、半夜腸絞痛、無法睡隔夜ㄧ直哄到快早上時，我都有經歷過，該分擔的我都不會逃避，以及家裏的大小家事我都會做。

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唯獨「性愛」這件事情，一直耿耿於懷，他是個性慾很大的人，「從在ㄧ起到結婚生孩子，她對性愛需求越來越渺小，可以說是可有可無，10次找她有9次拒絕，到現在我也不找了，感覺自己真的很沒尊嚴」，想過要分居，搬回自己買的房子，「畢竟我們現在只是同居人，有沒有住ㄧ起真的無所謂」，但是又捨不得小孩，想要陪伴小孩，「真不知如何是好？幫我指點迷津吧！感謝」。

貼文一出，掀起網友討論，「先溝通一下、了解她的想法，真的不行就只能離婚了 ，同為需求大的蠻能理解的，10次被拒9次真的會懷疑人生」。不少網友建議與妻子溝通，「我可以體會你對於性的重視，畢竟這塊我也覺得很重要，婚姻裡ㄧ種不可或缺的親密感，我覺得需要弄清楚不想做的原因大概有哪些」、「可以問問妻子對做愛的想法，說不定她之前都是配合你演出」。

有過來人分享婚後的生活，連睡覺時間都不夠了，完全不會想要做，「我跟你老婆也差不多，生完小孩，每天累得跟狗一樣，小孩超級難顧，老公完全不講理也無法溝通，小孩要3歲了，到現在每晚哭，我的睡眠時間有時只有3、4個小時，根本一點興趣都沒有」。

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