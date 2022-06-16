輪胎行縱火和台南妻弒夫「竟有共通點」　 美女律師嘆：壓力鍋炸了

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火釀8死。（圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹輪胎行縱火釀8死，加上台南人妻弒夫「一刀斃命」，今（16）日2起社會案件都是從家務事演變，讓美女律師李怡貞直嘆，「看了都很揪心」，感慨道「其實生活中的各種小事小衝突，確實長年累月的累積到一個程度，就是會有壓力鍋爆炸的時候，憾事往往都因此產生。」

李怡貞在粉絲專頁「女人大律師李怡貞 」發文，「刻意漠視或是逃避解決問題，總是會讓事態往壞的地方發展」，反而適時尋求諮商或是諮詢，能避免憾事發生。她表示，在破碎的關係中，如果用「連續劇看到的方式」，或「土法煉鋼的模式」處理，導致關係更加撕裂不說，有時還會不自覺陷入不利己的情勢。

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▲李怡貞表示，各種小衝突累積起來，總有一天會爆炸。（示意圖／Pexels）

但如果有自覺的話，提早找律師或心理諮商師，至少專業人士會幫忙踩煞車或調整心態，如果真的要走到訴訟這一步，心情也不會那麼浮躁、不踏實，不會不經大腦的說話或莽撞行事。

她也說，自己曾罵過來諮詢的當事人，因為「家事事件的當事人很常見的是執著，在自以為是的認知上」，也就是覺得自己都是對的、別人都是錯的，「但是客觀上其實別人看來都各自有錯。」此時，她就會用類似罵的語句，希望當事人清醒一點。

或許，對方當下可能會覺得無法接受，但多少會聽進去，不敢輕舉妄動，「可是等到事情告一個段落或者是得到滿意的結果以後，他們回想才會知道自己當時的荒唐，沒有自覺的荒誕。」李怡貞強調，有時強硬的一句話、一個動作，效果會像賞人一巴掌，意外救了一個人或一個家庭。

最後她喊話，「如果你現在正處於家事事件當中的水深火熱，請你也一定要向旁邊的人求救，而不是自己吞在肚子裡」，因為「壓力鍋的總是洩氣閥需要有人來幫忙轉開。」若是遇到有人向自己求救，「請你一定要強而有力的協助他轉開洩氣閥，而不是火上加油提油救火，讓一切原本可以美好的日子，變成焦黑碳化的殘骸。」