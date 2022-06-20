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激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻脫口「1句話」！妹子氣炸：不是第一次

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲男友穿起衣服默默離開房間。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

男女相處不只要心靈、個性契合，房事契合也相當重要，一名女網友表示，跟男友三個禮拜沒有親密，日前男友終於主動求歡，沒想到結束之後，男友竟然開口「我等等要去打麻將」，她累倒躺在床上，看到男友默默起床穿起衣服離開，她氣得直呼「根本氣氛破壞大師」，對於男友的行為非常傻眼。

原PO在Dcard上發文，日前男友主動求歡，讓她開心不已，「飢渴難耐的心情終於要得到解放了」，激戰之後男友溫柔地抱住她並且摸摸她的頭，怎料男友下一句竟說「我可以跟朋友去打桌遊嗎？」她腦中滿滿的問號，當時已經要凌晨了，男友居然還要出去打麻將。

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礙於剛剛大戰一場，原PO沒力氣跟男友吵架，只好撒嬌對男友說「你這樣根本是砲友啊！都不會抱抱我，寧願去打麻將也不跟我待在一起」，之後兩人又大戰一回，然而，在她累得癱軟在床上意識不清要睡著時，發現男友默默穿起衣服離開房間，「我沒有阻止他，而是就這樣心累的睡著了」。

她無奈表示，「雖然不是每次都這樣，但破壞了那麼好的氣氛真的讓人很不開心」，有次去開房間，男友也是急著退房要去打麻將，兩人大吵一架，男友狂道歉並安撫她的心情，還帶她去吃好吃的才和好，「但這次他竟然偷偷摸摸的出門，這樣的行為讓人超不爽」。

貼文一出，網友們也認為這樣的行為很不好，「感覺打麻將是他的例行公事，上床只是他有需求的時候才找妳。妳可以試著主動找他，不然下一次還是會輸給麻將」、「感覺他不是真的想跟妳做，是為了讓妳住口不要阻止他出門才做的，這樣讓人感覺好差」、「下次摸到他慾火焚身，妳就莫名奇妙地去做别的事情吧」、「換一個吧」。

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