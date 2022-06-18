滾床4次「男友形狀太特殊」　她狂被撕裂！苦主哭：任何姿勢都很痛

▲情侶嘗試壞壞，卻讓原PO痛到有陰影。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「很害怕是性器不合？」一名女網友求助，與男友都是第一次嘗試性愛，無奈滾床4次都讓她痛到崩潰，就連使用潤滑劑，「下面都有撕裂灼傷的感覺！」原PO也提到，男友形狀比較特殊，「不知道是男友形狀的問題，還是我不夠放鬆？」文章引發過來人慘曝，「真的很痛，不管什麼姿勢都痛，現在也很排斥上床！」

一名女網友在Dcard害羞表示，與男友交往兩年，直到最近才開始壞壞，「決定開始吃事前+保險套避孕，嘗試做做看...因為我們兩個人都是對方的第一次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO緊張說道，第一次恩愛結束後，還緊張到忘記上廁所，結果引發尿道炎，讓她非常有陰影，「目前為止我們大概嘗試做了4至5次，每一次都超痛！」

「下面都會有撕裂灼傷的感覺！」原PO也崩潰透露，男友形狀呈現下彎，每次交歡根本超難受，「不知道是男友形狀的問題，還是我不夠放鬆？總之進去的時候，就是會有下體撕裂的感覺，我們也有用潤滑液，但是老實說潤滑液用再多。」

對此，原PO擔心求助，「感覺我跟男友都有點失望，都很害怕是性器不合...目前我們有找到一個姿勢是我不會痛的，但他會需要撐著很累，他也沒感覺，好需要有人給我建議。」

底下網友認真回應，「暫時先不要跟男朋友，自己用玩具慢慢撐開，讓自己習慣有東西進去的感覺，我覺得蠻有效的」、「才做4、5痛很正常啊，我做了快三年一樣剛進去還是很痛，但我不認為是性器不合，我覺得可能我天生就是復原比較快，或是那附近的肌肉彈性不好」、「前戲做足很重要」。

不過有女網友見到下彎的形狀，深有同感直呼「下彎GG真的痛不欲生，那個痛感真的沒在開玩笑，而且完全沒舒服的感覺，沒有一個姿勢是舒服的」、「下彎真的很痛，不管什麼姿勢都痛，現在也很排斥上床」。



▲苦主驚呼，男友也是下彎型狀，交歡過程真的很痛。（圖／翻攝Dcard）



本站報導《下體「詭彎45°」！他悲嘆：壞壞只能同個姿勢 一脫褲醫驚呆...還生了2個》，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾獨家分享，收治一名患有「先天性陰莖彎曲」的30多歲男子，自青少年時期就發現自己生殖器硬挺時「角度不對勁」，婚後與妻子行房，由於彎曲角度「太不尋常」，已經往下超過45度，因此性行為時永遠只能同一姿勢，無法以正常體位，避免折到，但讓人驚訝的是，「他還生了兩個小孩！」

男性生殖器本身就會偏左或偏右，邱鴻傑強調，「很少人是完全直的，有角度很正常，不要因為小小的角度就來矯正。」該名男子因為角度向下偏超過45度，才就醫手術矯正。

邱鴻傑解釋，先天陰莖彎曲的個案並不常見，一年收治需接受手術者約2～3例，大多在青少年時就會發現。此外，還有另一種稱為後天造成，稱為「培若尼氏症（Peyronie's disease）」，白膜會產生纖維化硬塊，有人甚至會出現疼痛或角度改變，一旦影響生活，造成不便或疼痛、摸到硬塊，請立即至泌尿科就診。

邱鴻傑指出，在門診中遇到生殖器彎曲的患者比例過高，但也強調並非「每個彎曲」都需要矯正，除非出現以下3種情況，否則不需要手術：1.疼痛2.角度持續性的改變3.造成性交困難，只要出現任一症狀，即建議就醫治療。