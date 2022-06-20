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延長iPhone電池壽命　四大方法保持電池健康度

▲iPhone 13系列銷售額增加。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone電池健康度會隨使用方式而有所不同。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人想要換手機的時機，都是電池續電量大幅下降、需要不斷充電，而先前外媒所做的調查中也發現，消費者最關心的就是電池容量、續航力，此次也盤點了四大延長iPhone電池健康的方式，讓手機能多戰幾年。

其實換電池能解決電池日漸老化的問題，但有個關鍵，就算是到官方進行電池維修更換，也算是已經拆過機，如果想要二手出售，價格可能不會太高，如果非原裝的電池，售價可能又要再打折。

室溫環境下充電、盡量避免邊玩邊充

蘋果官方提到，蘋果設備的最佳工作環境是介於16°C至22°C之間的理想溫度帶。另外，蘋果還強調，在非常寒冷的環境下使用手機時，手機使用時間會降低，電池電量很快耗光，不過只是暫時的，當電池溫度返回正常操作範圍，性能也會恢復正常。

應該避免讓iPhone處於溫度高過35度的環境，這時充電，iPhoen可能會在電量達到80%之後便限制充電，也可能對電池造成損害。手機自身產生的熱量也是會影響電池壽命，其中邊充電邊玩遊戲就容易導致手機發熱，為了電池健康要盡量避免。

優化電池充電功能

這項功能會智慧學習充電習慣，若是習慣晚上睡覺的時候把手機插著充一夜，手機會記住這個時間區間，充到80%以後會放慢充電速度，拉長充電時間，可以極大程度地保護電池健康。

不要到沒電關機才充電

蘋果官方的說法，影響iPhone電池壽命的核心因素是「電池化學年齡增長」，需要注意的是，這是按照週期來計算，一個週期是指從0到100%的一個循環，也就是充放電循環次數。

官方解釋，當充電週期達到500次時，電池最高可保持初始容量的80%，要是在保固內，iPhone電池健康低於了80%，可以到蘋果官方售後申請免費更換電池。蘋果給出的標準是極其保守的，就算正常使用達到500次循環，電池健康也不會那麼快就下降到80%。

若想延緩iPhone電池健康的下降，就應該盡量避免充放電達到循環，也就是不要經常用到0%才充電，平時我們有充電條件的時候就要隨時進行補電，手機的電量最好能維持在25%~75的範圍之間。

▲蘋果預計將推出35W雙Type-C充電頭。（圖／取自9to5mac）

▲充電盡量選擇原廠充電器。（圖／取自9to5mac）

使用蘋果原裝充電器

蘋果原裝的充電器不一定充電最快，但必定最安全，具備過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護以及外殼阻燃保護，在保證安全的前提下，還能在最大程度上延緩電池健康的下降。

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