WiFi讓iPhone超耗電？網搖頭「2狀況」才會關　笑曝1招省電技巧

▲原PO擔心WiFi沒有關閉會很耗電。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在許多餐廳店家都有提供免費WiFi給來消費的客人使用，因此沒有上網吃到飽的話也無妨，還是有許多地方提供網路，不過有網友好奇問，到了新的地點手機會跳出「可用WiFi」的建議，擔心會讓手機耗電增加，詢問是否要到控制中心把WiFi關閉，對此，網友們認為不必理會，並指出2種狀況才會關閉。

原PO在PTT發文，「WiFi關or不關？」認為iPhone最耗電的時候，就是在搜尋有無可用WiFi時，擔心手機開著WiFi，會導致耗電量增加，詢問大家是否會在沒有使用WiFi時先暫時關掉。而目前關閉WiFi的方式有兩種，一種是在控制中心將WiFi按鈕變成白色，另一種則是到設定直接關閉。

原PO表示，如果使用控制中心關閉WiFi，一旦到了新地點，WiFi就會自動打開並且搜尋，但不曉得沒有關掉也沒有移動的時候，「會不會時不時自動在背景搜尋」，因為玩手機遊戲，不小心把電池玩壞了，現在電量有點不夠用，因此想問問大家，會不會關閉WiFi省電。

▲網友們認為根本沒差。（示意圖／記者陳俐穎攝）

對此，許多網友表示不會關，用4G或是5G的網路反而更耗電，「我都不關耶，關掉定位會很不準」、「關不關續航差不了幾分鐘」、「不關，WiFi/藍芽幾乎不耗電啦」、「4g/5g傳資料的耗電遠大於WiFi好嗎」、「定位還比較耗電，沒關沒差」、「WiFi真的用不了什麼電，真的不用那麼糾結， 4G的耗電量才是真的明顯」。

也有網友分享2種狀況才會關掉，「確定去不會連WiFi的地方，例如逛街、遊玩，可能會有半天以上的時間就會關掉」、「我出門都會關，有要用WiFi或回到家時才打開」、「如果你是那種大辦公室或是訊號死角可能就有差，不然平時讓它自己控制就好」。也有網友搞笑指出最省電的方法，「平時都開飛航，等要用網路時再開，這樣最省電」。