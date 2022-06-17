iPhone「9種隱藏版手勢」必學！　3指碰螢幕...有超多用途

記者周亭瑋／綜合報導

雖然很多人使用iPhone，但若沒深入研究，其實背後那些「隱藏版手勢」的快捷操作，往往被忽略了，《ETtoday新聞雲》就整理出9種常用的功能，讓讀者學好學滿。

1.控制游標：按住空白鍵滑動即可

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▲原來有超多隱藏版快捷手勢。（圖／即新聞，下同）

2.選取字詞：用「1指」點2下

3.選取段落：用「1指」點3下

4.複製圖、文：用「3指」靠攏滑動

5.貼上圖、文：用「3指」向外放開

6.復原：

1.搖晃手機

2.「3指」向左滑（「3指」向右滑→重做）

7.叫出「還原、貼上、重做」選項：「3指」點一下

8.批量選取：使用「2指」，由上往下拖曳

9.隔空取物→跨裝置複製貼上

步驟1：裝置必須使用同一個iCloud帳號

步驟2：[設定]→[一般]→[AirPlay與接力]

步驟3：兩邊裝置都要打開「接力」功能

步驟4：使用時搭配複製貼上手勢即可

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