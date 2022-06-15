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不需用手「Siri幫你解鎖手機」！ iPhone神秘功能大公開

▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲網友揭密iPhone隱藏功能，只要透過指令設定，不用動手就能輕鬆用Siri解鎖手機。（示意圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

iPhone的語音助理Siri其實有許多不為人知的隱藏功能。一名抖音網紅就分享一項「透過聲音解鎖手機」的技巧，只要事先設定就能「不用手」光靠Siri成功解鎖手機，吸引逾150萬人朝聖。

據《太陽報》報導，抖音網紅@hardresetinfo於自己頻道分享一則如何不用手，光靠對Siri下指令就能解鎖手機的教學影片。短時間內就累積150萬人按讚，不少人都來朝聖這項「神秘功能」，直呼「也太方便！」

從網紅分享的操作步驟來看，首先進入手機中的「設定」（Settings），後按下「輔助使用」（Accessibility），再點選「語音控制」（Voice Control）。完成後進入「自訂指令」（Customise Commands），選取「新增指令」（Create New Command），接著輸入「請解鎖我的手機」（Please unlock my phone），切記引號不用輸入，完成後點選「動作」（action），再選執行自訂手勢（ Run Custom Gesture）。

完成以上所有步驟後，看著一張iPhone鍵盤的照片，輸入你要解鎖的密碼（影片中使用的是252525）。但要確定你在正確位置輸入，它才能正常運作。最後儲存並回到鎖定畫面。

接著就是見證奇蹟的時候了！回到主頁對上鎖的手機說，「嘿Siri，請解鎖我的手機」，若你剛剛的設定步驟皆正確，iPhone就能被解鎖。

不過要提醒民眾，此解鎖方式雖然方便，卻可能影響到手機的安全性，很可能很容易就被人輕易的解鎖你的手機，所以建議在私下使用就好。如若被有心人士利用，就很容易簡單解鎖您的手機，使您的個資及網路安全暴露在危險之中。

@hardreset.info Siri will unlock your iPhone instead of you! #iphone #phone #phonetrick #lifehack #ios prolly my spookiest beat (slowed + reverb) - prodby668

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