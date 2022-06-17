驚悚！澆花強力水槍直射眼睛　7歲男童眼珠「瞬間不見了」

▲男童左眼有淋巴腫瘤被水槍射傷。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

玩水槍真的要小心！彰化基督教醫院分享一則案例，1名來彰化的7歲小男童，與家人前往香港後在玩水槍時，左眼不慎被澆花水槍水柱射傷紅腫，返國後到院內看診，經過眼科主任張丞賢一檢查發現，原來男童左眼睛後有淋巴血管瘤，眼珠已經被腫瘤擠到下方，出現滲血情況危急，手術用針筒抽出積血，保住男童的眼睛。

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彰化基督教醫院公關科主任郭芳智指出，當時男童到院醫治時眼睛已經腫到睜不開，回顧事發當時，男童與爸爸到香港居住，有一天男童與小朋友在玩澆花水槍時，眼睛被水柱射到，左眼睛紅到睜不開，但無法立即預約到醫院醫治，男童的阿公住在彰化溪湖，聽到這個消息，立即將斷腦斷層帶到彰基給主任張丞賢諮詢，屬於眼部的淋巴管瘤，隨後男童再跟父親一起返國。

▲主任醫師張丞賢從男童眼睛抽出積血。（圖／彰化基督教醫院提供）

郭芳智指出，男童返國後居家隔離7天之後，5/30至眼科門診張丞賢檢查後隨即進行手術處理，術前張丞賢翻開男童腫脹的左眼結膜，發現眼珠已被血腫擠到下方經手術在男童左眼後方抽出約6C.C.積血後，腫脹處明顯消腫，男童也即時的保住眼睛，免去失明的危機。