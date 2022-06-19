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好市多「冷凍石斑」價格超驚人！內行曝便宜購買小撇步

▲▼好市多石斑。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多石斑的價格令人吃驚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者柯振中／綜合報導

大陸禁止進口台灣石斑魚以後，台灣各界想要伸出援手，農委會也祭出運費補助的措施。不過，有民眾到美式賣場購物看到冷凍石斑，換算下來每台斤將近500元，價格令人吃驚，感嘆「吃不起出口魚」。對此，也有內行人出面揭露「便宜的購買方式」。

一名男子在「Costco好市多 商品經驗老實說」詢問，會員們對石斑魚的價格，是否會有所期待，同時附上了2張照片。

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依據照片畫面，好市多的商品資訊卡上寫著，貨架上販售的冷凍龍虎石斑魚片每包一公斤、售價799元，換算下來每台斤約為480元。

▼近日石斑被大陸禁止出口的消息引起討論。（示意圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

網友們看完價格，忍不住留言回應，「我還是吃牛肉好了…這個價錢」、「寧願放到爛，也不降價，只想賣給對岸」、「我吃不起出口魚，卻吃得起進口魚」、「如果還是不肯降價，那就只能放到壞掉了，反正已經習慣沒吃了呀」、「期待價格可以降一點嘛，不過剛開始影響，應該還沒反應在價格上啦。」

不過，也有人留言建議，如果真心想要幫助漁民，可以直接到產地購買，相比之下便宜不少，也不會讓中間商賺一大筆。

對於石斑後續的銷路，漁業署代理署長范美玲19日表示，石斑魚的產季還要大約一個半月才會到來，將配合產季來行銷、舉辦活動，讓消費者能夠方便購買。

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