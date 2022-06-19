嘉義縣第4劑下周輪民雄、大林　快篩陽全縣院所診斷用藥一條龍

▲嘉縣第4劑莫德納下一輪假日14場民雄大林開打。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣第4劑莫德納假日接種站，19日在大林國小、民雄國中、阿里山衛生所接續開打，鄉親反應踴躍，昨日共計5983人接種，累計人數已達9791人，接種完成率26%。衛生局提醒65歲以上民眾，下一輪14場假日接種站日期為6月25、26日，尚未接種者請把握6月底前接種，可領中央發送500元等值禮卷或衛教品及2劑快篩試劑。

嘉義縣今公布1049人確診，其中有症狀210人，無症狀839人。年齡介於1個月-97歲，12歲以下141人，65歲以上174人。累計全縣12歲以下染疫幼童4937人，65歲以上也有5417人，目前居家隔離947人，輕症居家照護7859人。

縣長翁章梁今分別前往民雄國中、大林國小視察，並感謝大家願意把手臂拿出來提升全體防護力，嘉義縣正全面催打第4劑，為方便利用假日帶長輩接種，6月底前共開設29場假日接種站，下一輪14場次也以莫德納為主，請善加運用；另平日全縣57家合約院所（含衛生所）施打服務，民眾可依莫德納、BNT、AZ、高端各診次前往接種。

衛生局長趙紋華說，歐美已出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，雖然目前對於國內影響不大，仍提醒高風險群，尤其高齡及慢性病、免疫不全等應完整接種4劑，降低染疫風險、預防重症及死亡。另中央針對65歲以上民眾，打疫苗發送2劑快篩試劑，民眾如有症狀或接觸疑慮，應善加利用加強自我監測，如快篩陽性者，全縣85家院所提供診斷用藥一條龍服務，並每日透過電話或視訊關懷病情變化，可多善加運用，確診者仍應於確診日後3個月依接種期程打造最佳保護力。

另外，6-11歲兒童莫德納第2劑疫苗接種，20日起全縣46家院所同步開打，提醒家長第1、2劑需間隔4週以上，以同廠牌疫苗完成2劑接種，家長應先填寫同意書，也可於各合約院所現場索取，記得持健保卡、疫苗接種紀錄卡（黃卡）前往接種，相關接種資訊請上嘉義縣衛生局網站查詢。