桃園區會稽和大林市民活動中心啟用　增進社區活化

▲桃園區大林市民活動中心啟用。（圖／桃園區公所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園區會稽與大林市民中心，6日分別啟用。市長鄭文燦出席「會稽市民活動中心啟用典禮」表示，桃園市立幼兒園會稽分班遷址後，市府投入513萬元經費，將原有面積約100坪的閒置空間，改造成為「會稽市民活動中心」，包含多功能空間、天花板更新、照明改善、增設空調設備、無障礙廁所等，空間小而美，方便市民朋友利用。

而市府積極優化都會公園設施，會稽市民活動中心鄰近的桃林鐵路活化成為都市綠帶，是桃園人生活中非常重要的休憩場所；市府也配合桃林鐵路活化推動多項計畫，包含將舊排水系統改造成為綠水巷，並整合或優化周邊公園綠地設施，例如鄰近會稽市民活動中心的大檜溪公園已完成改造；虎頭山創新園區也蛻變成為大型公園。

鄭市長於出席「桃園區大林市民活動中心整修工程啟用典禮」表示，大林市民活動中心1樓為桃園市立幼兒園大林分班，可收托人數60名；而2樓社區活動中心以往僅辦理中秋晚會等公益性活動，其他用途使用率較低。

因此市府推動基層社區活化時，規劃將原有集會場所整建為C級巷弄長照站，除了優化原有空間，也取得社區發展協會及里辦公室的共識，增設廚房、電梯、無障礙廁所等設施，工程總經費約1,486萬元，並於去（2021）年底順利完工。

桃園區長洪清淵表示，大林市民活動中心於民國84年落成，本次整修工程施工項目包括天花板更新、增加隔間、照明改善、增設簡易廚房、空調設備、無障礙廁所和電梯等設施，整修完成後主要作為社區照顧關懷據點及市民活動中心，也將辦理老人共餐、社區課程及聚會等複合式功能，期盼提供長者安全舒適的活動場所，成為社區發展的重要據點。包括市議員林政賢、李光達、陳美梅、黃婉如、市府民政局副局長陳玉明、桃園區長洪清淵等地方人士均一同出席活動。