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根本理想型！「最帥YouTuber」一票網友狂讚他：為什麼這麼溫柔

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／RJ廉傑克曼）

▲有網友認為阿傑神似藍正龍。（圖／翻攝自YouTube／RJ廉傑克曼）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會看YouTube影片，近來就有網友討論起自己心目中很帥的YouTuber，其中阿傑、波特王、Vic陳仲熙都被他點名。話題一出，也引發網友熱議，而留言串中，就有一則留言獲得2000多顆愛心，不少人都覺得「他」超有魅力。

這名網友在Dcard上，以「9個長得超帥的ytr」為題發文，點名「上班不要看」前成員張廉傑「阿傑」、人氣圖文創作者「鹽酥的鵝肉麵」、混血網紅「錫蘭Ceylan」、Dcard的「Rio」、知名喜劇演員「曾博恩」、因撩妹影片爆紅的「波特王」、曾參與戲劇演出的「Vic陳仲熙」、美髮師「Ken桑」、出生於法國的「酷」。

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原PO表示，這9人是他覺得很帥的YouTuber，若要排出名次，Vic陳仲熙會是他的第一名，阿傑則是第二名，大家還有覺得誰很帥嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／豆漿- SoybeanMilk）

▲很多網友都覺得豆漿爸很有魅力。（圖／翻攝自YouTube／豆漿- SoybeanMilk）

貼文曝光後，就有網友直喊「豆漿爸啊！」該則留言獲得2000多顆愛心，顯然有不少人支持此說法，底下更有許多網友附和，「我覺得漿爸比較是氣質+耐看的帥，第一眼覺得很普，但多看幾支影片就會愛上那種」、「漿爸個性超級超級加分！為什麼會有這麼溫柔的理工男，比起男友力，好像更常展現父愛」、「漿爸根本理想型」、「推漿爸的魅力！聰明又有愛心、責任心且溫柔」。

除此之外，也有不少網友分享，「DE JuN」、「『欸你這週要幹嘛』的崇崇，幽默暖男，笑聲很爽朗，喜歡」、「鵝肉麵真的超帥，雖然他都說自己馬鈴薯臉，可是明明就帥炸了」、「你把77老大放哪」、「唯一支持Rio，說話又那麼幽默」、「『綜口味』的紀斯豪」、「凱文羊！超白目超好笑」、「錫蘭很有魅力， 喜歡聽他評論事情，久了就覺得他越看越好看」、「『壹加壹』的LEAN也是乾淨派，進藤喜彥應該算客觀帥了」。

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