媽確診快篩結果「T線出現深黑色」　妹子傻眼！網曝真相：我也是

▲快篩結果竟然出現黑色的線 。（圖／翻攝自dcard）

記者施怡妏／綜合報導

台灣採用快篩視同確診政策，一名女網友驚訝表示，媽媽的快篩結果為兩條線，但是在測驗條T下方的線卻是黑色，第一次遇到此行情形，不禁疑惑「這樣是正常的嗎？」貼文一出，不少網友表示，曾用這此牌的快篩試劑，確實會出現黑色的線，「這牌線真的黑到爆」。

原PO在Dcard發文，日前媽媽做快篩，結果出現兩條線，一條是紅色的，另一條則是很深的黑色。他附上快篩試劑的照片，提問「T線的部分竟然是黑色，這是正常的嗎，只看過綠色跟紅色」。

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貼文一出，不少網友表示「正常」，「這個牌子就是這顏色沒錯喔，當初測出來T線黑到爆，我的CT值只有15」、「每個廠牌的顏色本來就都不一樣，只要Control線有出來，就代表這個kit是有效的」、「這牌的本來就是黑色」、「這個牌黑色沒錯，我也是一過去馬上黑炸」、「先看說明書很難？」還有網友表示，曾看過紫色的線，「我有測過紫色線的！ 還有朋友跟我說他也想看到紫色線，可是紫色線要先確診餒」。

此外，本站也曾報導過《友快篩2次「冒出紅配綠」她秒臉綠！網怒炸 苦主驚：病毒量超高》一名女網友慌張表示，朋友連兩次使用快篩劑，發現一條是紅色，而另一條卻顯示「綠色」，因此求問是否中鏢了？照片曝光後，引發千名網友狂轟，「說明書都不看，驗也是白驗！」事實上，這是福爾威創的家用快篩劑，確實測試線（T）是綠色沒錯，而原PO朋友已確診了！

▼網友表示是正常的。（圖／翻攝自dcard）