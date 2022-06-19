2024選總統？　郭台銘親自回應了

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日前往金門，簽署「家用PCR核酸檢測儀」合作MOU，成為全國第一個佈建家用PCR的縣市，希望幫助鄉親，及時發現、及早治療。有媒體問起2024是否有意願投入總統大選，郭台銘則強調，救人有很多方式，「政治不是我的選項」。

對於家用PCR佈建第一站為何選擇金門，郭台銘表示，他50年前曾分發到金門當兵，年輕時體驗到列嶼是金門中的金門、離島中的離島，50多年過去，他一直懷念金門鄉親對於阿兵哥的照顧，至今他仍溫暖在心。

郭台銘說，6月1日，家用PCR檢測儀通過EUA，能對外銷售，但他不急著進入市場，反而希望能有效幫助弱勢族群，Omocorn大爆發，他透過金門縣府得知，烈嶼鄉親若想要PCR採檢，必須在列嶼採檢後，透過船班把檢體送到金門本島，事隔一天才知道採檢結果。對於烈嶼鄉親不能及時發現、及時治療，較容易錯過黃金診療期，因此第一時間他就想到了列嶼小金門。

隨著2022九合一選戰腳步進逼，2024總統大選討論度也逐漸升溫，面對現場媒體詢問會不會參選，郭台銘則回應，「政治不是我的選項」，並說明自己目前重心是放在生物科技、基因治療和癌症議題。