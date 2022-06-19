高雄婦買早餐遭輾斃！貨車司機肇逃18公里　一句話讓人拳頭硬了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名宋姓男子（44歲）今天上午10時許駕駛大貨車行經茄萣區情人碼頭附近一處大轉彎時，擦撞到一台機車，騎車的謝姓女子（52歲）被捲入車底，當場遭輾身亡，但宋男不但沒停車、報警處理，還一路駕車南下，警方獲報追了18公里才將他攔下，宋男辯稱「不知有撞到人」，讓員警氣得「拳頭都硬了」。

▲茄萣情人碼頭一處轉彎處發生死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方追了18公里逮到肇事逃逸的宋男。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方指出，這起死亡車禍發生在今天上午10時10分許，當時駕駛大貨車的宋男開著大貨車行經茄萣區情人碼頭一處轉彎路口，宋男大貨車欲右轉時，卻疑似未注意前方同向有一台機車，貨車擦撞機車後，謝姓女騎士重心不穩倒地，連人帶車捲入車底，被車輪輾過後當場爆頭身亡。

▲宋男辯稱不知道撞到人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

車禍發生後，宋男未停車報警，還加速逃離現場，目擊民眾報警後，警方沿路緊追宋男大貨車行駛路線，50分鐘後，約追了18公里，在梓官區大舍南路前攔下宋男。

▲謝女騎乘的機車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

宋男一下車，警方問他「你撞死人了，還逃？」，宋男卻聲稱「完全不知道撞到人了」，警方當場對他進行酒測，酒測值為零，警詢後依過失致死罪嫌將宋男移送法辦。

警方通知不幸命喪輪下的謝女家屬到場，家屬透露，謝女住在路竹，是家庭主婦，早上外出到茄萣區買早餐，沒想到返家途中卻遭遇不幸，詳細車禍肇責仍有待警方進一步釐清。