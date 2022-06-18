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22歲護理師「送走太多朋友」崩潰輕生　生前嘆：記不住洗過多少遺體

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲親手送走太多朋友，22歲護理師崩潰選擇輕生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠疫情在全球爆發至今，已奪走600多萬條人命。英國一名從事護理工作的22歲女子泰勒（Taylor Watterson）因為親自送走太多朋友，壓力大到精神崩潰，最終選擇自殺。泰勒的母親悲傷說，女兒生前曾就醫尋求幫助，也獲得一些藥物治療，但仍走不出人生低谷。

根據The Mirror報導，泰勒在護理之家（療養院）有2年多的工作經驗，與院內許多長者都成為了朋友，不料新冠疫情在全球爆發後，她只能看著朋友們一個一個病逝。更煎熬的是，她的工作內容之一是要替往生者清洗遺體，讓她承受十分巨大且痛苦的精神壓力，甚至因此罹患精神疾病。

儘管泰勒一度尋求醫生幫助，也獲得一些藥物治療，但仍走不出人生低谷，2021年底辭職後，在聖誕節前夕選擇自殺。

泰勒母親悲傷說，她有一次關心女兒的工作，問到曾清洗過多少遺體，女兒竟回答「不知道，我記不清楚清洗過多少了」，讓她聽了相當震撼，「她這麼年輕，卻不得不經常清洗遺體」、「她經常為了死去的朋友而傷心」。

泰勒的爸爸也說，女兒曾經告訴他，每周必須處理至少2具遺體，在這個時代，這種情況只可能發生在戰爭地區，但女兒卻要面對這種折磨，認為女兒的死亡與工作有很大的關係。

泰勒曾工作過的富拉頓護理之家（Fullarton Care Home）表示，泰勒天生就十分會照顧人，非常善良也富有愛心，與院內所有人建立良好關係，更為每個人帶來快樂與歡笑，對於泰勒的離世，所有人都深感悲痛。

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