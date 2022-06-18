台中警罰單「開一整條路」遭投訴　他秀照片反嗆：討卡爹賽

▲警員違停罰單開一整條路，被民眾投訴，他秀照片反嗆「討卡爹賽」。（圖／翻攝自飛天柯基警再一次詛咒世界）

記者趙蔡州／綜合報導

台中警員施嘉承曾因一個月開出300多張違停罰單，引發民怨，今年5月被依考核不佳、執法遭投訴等理由，調職至大甲分局。施嘉承17日在臉書發文，透露他日前開了30多張罰單，結果又有民眾打電話要申訴，氣得決定貼出當時的違停現場照片，狠酸這些人真的是「討卡爹賽（台語，腦子裝屎）」。

施嘉承17日自己經營在臉書粉絲團「飛天柯基警再一次詛咒世界」表示，他最近出門巡邏就是10張罰單起跳，17日甚至一天開了30多張罰單，讓居民驚呼「這個警察開一整條路」，果然有民眾打電話投訴他，喊說機車明明停在白線內，為什麼要開單。

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他巡邏回到分駐所後，值班警員告訴他有民眾投訴，「我立刻拿出那位民眾違停的照片給他看，他頓時明白我為什麼開單了」。

他表示，根據道路交通安全規則，（大型重型機車及）機車停放時，應依車輛順行方向，緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得超過30公分，照片中機車明顯違規。

他還反嗆，「停成這樣，我都想去監理站陳情，請他們吊銷你的駕照了，還有臉打電話質疑我，有些人真的是討卡爹賽，請他們爸媽安裝好他們的邏輯，再放出來好嗎」。

對此，大甲警分局表示，施員在休假等非值勤時間經營臉書，屬於個人自由，也呼籲民眾不要違規停車，若對罰單有疑慮，可以提出申訴。

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