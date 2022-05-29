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同樣是議員！她歡樂收罰單　隔週還在議會上提案助警

▲▼新竹市議員蔡惠婷收到罰單。（圖／翻攝自蔡惠婷臉書）

▲新竹市議員蔡惠婷收到罰單。（圖／翻攝自蔡惠婷臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯竟日因違停引來部分質疑施壓不給開單，時代力量新竹市議員蔡惠婷則分享，自己上任後也曾收到警察的罰單，自己當下在路邊就跟警察聊幾來，觀察到基層員警作業困境，便在議會上提案幫忙，之後再收到紅單，還說「突然有一種好感動的感覺」。

蔡惠婷說，2021年3月底，她正要趕到新竹市政府參加一個活動的記者會，就在快到市府的最後一個路口前，騎過東門市場、美乃斯前的巷口後，就看到右後方有一個警察揮手吹哨大聲喊，「妳剛剛闖紅燈了妳知道嗎？」她趕緊停下道歉，「我還真的不知道！因為我騎車時眼睛正前方只看到中正中央路的號誌。（當時是綠燈）」

蔡惠婷表示，警察聽完開始拿出厚厚的紅單開始抄寫，由於那時還是傳統人工手寫，製單約5分鐘，在警察書寫空檔，她便開始研究為什麼會沒注意到號誌。原來這是行人專用時向的柱立式號誌，直立在兩側人行道上，騎車直視時容易被忽略，只看到前方橫式的號誌；平常是閃黃燈，只有行人按鈕時才會變成紅燈。

蔡惠婷開始與警方閒聊，先是提到改善這個路口的狀況，接著看向罰單，「我們新竹市還在用這種手寫罰單，要寫很久很累吧！目前都沒有電子罰單嗎？」警方回應，「對啊，我們新竹市還沒有，別的縣市有。」之後警察寫好罰單，便開口問，「妳是做什麼的呀？感覺好像在公部門工作喔…」她才不好意思的說，「我…我是議員啦！」

蔡惠婷回憶，警察一開始很緊張，但她強調，「本來違規就要開，我們的立場既然是支持警察執法的，那當然就不能做銷單這種事。你們放心，我不會去跟上面說。」員警才鬆了一口氣。

2021年4月12日，蔡惠婷便提案市府增購「交通違規舉發攜帶式藍芽印表機」，搭配電子舉發製單系統，來提升警察製單的效率與準確率，而就在通過提案一年後的同月份，她就因為機車停等時不小心誤闖紅燈，又被剛好巡邏的年輕員警騎機車攔下，在路邊開起單來。

蔡惠婷指出，她交出身分證後，員警輸入手機，他看了一下名字，突然意會到什麼，壓低了聲音遲疑地探詢，「妳是…？」她有點不好意思地說：「嗯…我是。」但也趕緊揮手說：「沒關係，不要緊張。 我違規是事實，本來就該開。」員警則鎮定地說，「我們又沒有做不對的事，沒什麼好緊張的。」然後差不多約一分鐘，印表機印出小紅單，交到她手上，看到自己提案後得到的熱騰騰的電子罰單，突然有一種好感動的感覺。

蔡惠婷提到，只要罰單一開下去，就會進到系統，沒辦法再取消或收回，這也是為什麼很多民代或特殊人士，會在警察開單前就先報名字。因為後續如果如徐巧芯講的，「那我們再回去講啊！」其中有一種做法是由派出所自掏腰包繳掉罰單罰款，也難怪爭議事件的員警會說，「反正之前開過的經驗，有開等於沒開。」

蔡惠婷強調，身為議員，一定要深知在這身分位置的重量，因為民代會質詢，民代會砍經費預算，民代可以去盯他們的長官，像這個月就發生台中有員警取締太認真，取締到民代服務處，結果有議員質詢，該員警當天下午馬上收到發配邊疆的調職派令。「所以我們身為民意代表，更要自律、自重、自愛，一定要 謹守我們權力使用之處，才能贏得尊重，才對得起人民選出來的我們、願意交付信任的我們。」希望大家可以正視員警執法困境。

針對違停案，台北市警局27日公布密錄器畫面，還原員警當下的行為。徐巧芯28日召開記者會再次表達道歉，並說自己影片中語氣平和，證明沒有施壓，可能是說者無心、聽者有意，但身為公眾人物，她接受各種檢驗，但一開始爆料是指她不讓員警開單，這是非常明確的惡意跟抹黑，她會堅持提告。

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