台中女違停嗆警「看品牌開單」！找議員幫喬900元罰單被酸爆

▲女子黃線違停被開900元罰單，停在前方紅線的車輛卻只被開300元罰單。（圖／翻攝《爆料公社》）



記者柯振中／綜合報導

台中一名女子指控，她日前在黃線違停被檢舉，因此收到900元罰單，但前面停在紅線的車輛卻只收到300元罰單，讓她瞬間抓狂，想找議員處理，又被消極回覆，氣得痛罵員警「辦案不公，看品牌在開單」。沒想到，貼文曝光後，女子瞬間遭到網友洗臉。

這名女子在「爆料公社」指控，她4月被檢舉黃線違停，員警到場後，開了900元的罰單，正巧朋友在前方紅線違停，沒想到員警卻只開300元罰單，讓她瞬間抓狂，質疑為何停在紅線罰則還較低。

▲▼女子對此感到不解，為何自己停黃線被開900元、朋友停紅線卻被開300元。（圖／翻攝《爆料公社》）



女子感到不解，為何她停在黃線被開900元，朋友停在紅線罰款卻比較少，「還是警察開單是看車的品牌在（決定）開單金額」，致電派出所，想詢問所長詳細情形，卻都被告知「人不在」，想找開單員警也找不到，拿罰單到派出所，也被告知「不是開單員警無法回答」，讓她感受相當差，在意的並非這900元，只是想要個公道。

後來派出所所長告知，若女子能舉證前方的車輛駕駛人不在車上，員警就會改開900元的罰單，但女子與前車駕駛人是朋友，因此不可能這樣做，所長於是又告知，可以去改單、申訴「人在車裡面」，900元的罰單就會改成300元。女子則回應所長，當時她人確實不在車上，她不會做偽證「只要一個公道」。

女子對此相當積極處理，還致電了3位議員，沒想到其中1人態度不佳、1人不接電話，最後1人連幫忙打電話都不願意，最後才找到願意幫忙的羅姓議員，但她需要的並非撤單，而是想得到合理的答案。女子四處申訴，到市府信箱、交通警察總局投訴，仍然等不到合理的解釋，氣得痛批員警「辦案不公，看品牌在開單」。

不過，女子的貼文曝光後，瞬間遭到網友痛罵，「因為不公平想讓自己認識的人300變成900的罰單？我到底看到了什麼？是要慶幸認識還是不認識的好」、「就笑你，法律規定不得主張不法之平等…妳要的不是公道，妳要的是省600，直說嘛」、「違停900，臨時違停300，就是妳被拍兩張照片，對方很有耐心間隔3分鐘，算違停。300的臨時違停，就是只有一小段10秒影片，不能證明停超過3分鐘，只能算臨時。懂？」

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