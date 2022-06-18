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NFT將為全球藝術創作者打造全新舞台　孫大千盼主管機關管理輔導

▲▼。（圖／孫大千辦公室提供）

▲孫大千出席「悦己·時空對話座談會2：元宇宙的藝術世界」活動。（圖／邱佩琳提供）

記者朱祖儀／綜合報導

NFT是現在不少人投資的新目標，為了讓更多藝術家了解什麼是NFT藝術品、如何創作，國泰世華藝術中心所舉辦了「悦己·時空對話座談會2：元宇宙的藝術世界」。全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長孫大千出席活動時就指出，「NFT在藝術領域的廣泛應用，將為全球的藝術創作者，打造出另一個全新的舞台。」

▲▼。（圖／孫大千辦公室提供）

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▲▼許多專業人士一同參與活動。（圖／邱佩琳提供）

▲▼。（圖／孫大千辦公室提供）

孫大千表示，藝術家投入數位藝術創作時，常常會碰到一個疑問，就是「如何確認數位藝術作品的所有權？」但在NFT概念問世後，這個問題就得到解決了。

孫大千分享NFT爆紅的起源，2021年3月12日在佳士得拍賣會的現場上有一件加密藝術作品，叫做「Everydays：The First 5000 Days」，以高達近7000萬美金（約新台幣20億）的天價售出，其作者是數位藝術家Beeple，在此之前Beeple還默默無名，但在這枚NFT出現後，他現在是全球仍在世的高價藝術家之一。

孫大千表示，讓人驚奇的是，那顆NFT代表的是該藝術作品的加密所有權，但全世界的人只要有網路還是可以任意下載或是欣賞到這幅數位作品，這是一個顛覆性的概念，因為這代表你買到的不是藝術品本身，而是藝術品的所有權。他認為所謂的擁有不一定要得到作品的實體，而是取得無法竄改的數位所有權。

孫大千表示，現在越來越多數位藝術家改以NFT的形式來呈現數位藝術品，更多人也嘗試走入數位藝術創作的世界，去年台北舉辦的「台北新藝術博覽會」中，就特別設了一個NFT的大師專區，他相信未來一定還會有更精彩的數位藝術品隆重登場。

▲▼。（圖／孫大千辦公室提供）

▲孫大千表示，有越來越多人走入數位藝術創作的世界。（圖／邱佩琳提供）

孫大千也說，在加密貨幣和NFT發展初期一定會有很多亂象，但不應該抹煞掉區塊鏈底層技術的應用價值，像是期貨、選擇權或證券化，雖然一開始也是為了提供避險的工具，但後來也存在著著內線交易和拉抬炒作的陷阱。最後他強調，區塊鏈技術是台灣在Web3.0時代是否能夠掌握先機的關鍵創新概念，希望主管機關能用嚴謹且開放的態度來管理輔導加密貨幣和NFT。

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