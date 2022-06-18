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陳椒華批「做人厚道票數會比較多」　廖郁賢回嗆：1450切錯帳號？

▲▼陳椒華臉書回覆廖郁賢「做人厚道票數會比較多」。（合成圖／翻攝自廖郁賢臉書、記者李毓康攝）

▲陳椒華臉書回覆廖郁賢「做人厚道票數會比較多」。（合成圖／翻攝自廖郁賢臉書、記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

日前雲林縣議員廖郁賢自曝「被時代力量退黨」，黨中央不僅派人傳話要收走縣黨部資源，還計畫在同選區派出「地方派系二代」競選。廖郁賢17日透過臉書嗆聲，「沒有我，你時代力量就沒有地方」。未料，時代力量黨主席陳椒華透過留言回覆，「很久以前就聽說妳要加入民進黨了，要離開沒有關係，但是做人厚道票數會比較多。」而廖郁賢也截圖留言，表示「看來1450切錯帳號了。」

2022九合一選舉年底登場，各政黨陸續提名候選人。時代力量17日卻傳出震撼彈，黨籍雲林縣議員廖郁賢爆料「被黨中央退黨」，不僅要收走雲林縣黨部資源，更要在同選區派「地方派系二代」與她競選，想藉此逼退她。廖郁賢也點名時代力量黨主席陳椒華、立委王婉諭、邱顯智，「是不是沒在地方選舉過，靠政黨當選不知道經營地方的辛苦？所以把我雲林劃成簡單選區！」

此外，廖郁賢也表示，可以挑戰、質疑她的政見、問政成果，但用極權主義的手段來打壓不聽話的地方議員，就是欺負雲林人善良。她直言，「你們都市人、菁英黃、不懂非都會區的辛苦」，隨隨便便找個地方二代來打「地方第一監督品牌」，這種正義的演算公式究竟從何而來？

▼廖郁賢。（資料照／記者蔡佩旻攝）

▲針對斗六市長林聖爵提告一事，雲林縣議員廖郁賢辦公室呼籲，市長應要有其格局，不應透過濫訴手段，試圖影響公共議題之討論。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

不料，陳椒華亦在同篇貼文留言，「很久以前就聽說妳要加入民進黨了，要離開沒有關係，但是做人厚道票數會比較多，也不用去膨脹了自己，講的沒有妳就時力就怎麼了，千萬不要這樣想，未來的路還很長。」

對此，廖郁賢截圖回覆，「看來你們的1450切錯帳號了，可是椒華，做為長輩要有給人尊重的條件。」並標記時代力量帳號，表示「網軍要加油，靠打自己黨的議員票不會比較高。」

▼廖郁賢截圖回覆「看來你們的1450切錯帳號了。」（圖／翻攝自Facebook／廖郁賢 雲林縣議員）

▲▼廖郁賢自曝「被退黨」，陳椒華回覆「做人厚道票數會比較多」。（圖／翻攝自Facebook／廖郁賢 雲林縣議員）

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廖郁賢陳椒華雲林縣議員時代力量

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