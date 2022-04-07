遠足必備！「童年神級糖果」當年才7元　一票人陷回憶：糖粉是精華

▲童年神級糖果，勾起許多人的回憶 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

國小常常會有戶外教學，小朋友都會帶零食在車上享用，一名網友貼出照片，表示這是小學遠足最愛的零食首選，不僅可以吃很久，還可以請同學一起吃，上網一查才知道這糖果名字為「嬌旺糖」，貼文一出勾起許多人的回憶，「好懷念那個粉欸」、「吃完盒子裝沙子玩跳格子」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，國小遠足時一定會帶「嬌旺糖」，外觀是圓形的鐵盒，打開來後會看到一顆一顆裹著白糖粉的糖果，有許多種口味，例如葡萄、草莓、橘子等，盒子外觀小巧可愛，還有很多種圖案。

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原PO表示，小小一盒可以吃很久，還可以分同學一起享用，尤其是糖果盒裡的糖粉根本就是精華，「喜歡用手指頭沾盒裡的白糖粉來吃，最後再把粉舔乾淨」。他回憶，民國六十幾年時一盒只要7元，如今已經漲到25元，味道也和以前不一樣了，「現在吃的是懷念，不是味道」。

貼文一出，勾起許多六年級生的回憶，「小時候遠足一定要帶的」、「小時候都一次塞好幾顆」、「前陣子才買一盒來吃，味道根本不對，還是以前好吃」、「這個對小時候的我來說是奢侈品」、「小時候吃的零食有很多都比現在好吃」、「小時候很愛吃這個，可是常常轉不開啦」、「小時候吃完還要舔乾淨裡面的粉」。

▼現在一盒要價25元，味道也和以前不一樣了。（圖／翻攝自FB爆廢公社）