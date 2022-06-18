「朱九」子被撞昏迷...轉送台中榮總　11惡棍落網殺人未遂罪送辦

▲演員朱九的兒子１６日參雨相約談判卻遭衝撞受傷，目前昏迷指數３。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

演藝人員朱九的周姓繼子(21歲)，16日在友人邀約下，前往苗栗縣苑裡鎮苑港漁港與人談判，總共22人到場，雙方一言不合爆發衝突，周這一方的三人，遭對方開車撞擊，周頭部重創，傷勢嚴重，昏迷指數3，警方調查指出，兩派人馬之前就有口角嫌隙，當晚相約談判，引發衝突，目前已約談11人到案，依殺人未遂等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

轄區通霄警分局表示，通霄、苑裡地區有2派青少年先前有口角糾紛，本月16日晚上相約在苑裡苑港漁港談判，雙方各有11人到場，雙方一言不合就爆發肢體衝突，落敗的一方開車衝撞，遭撞一方共有3人受傷，都被送到苑裡李綜合醫院救治。

受傷3名少年以朱九的兒子傷勢最嚴重，李綜合醫院表示傷者有顱內出血情形，在家屬要求下當晚已經轉送台中榮總。

警方16日晚上10點接獲報案，2個小時就在苑裡逮捕11名嫌犯，其中有3名未成年，17日以殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌移送苗栗地檢署，除開車撞人的張姓少年(未成年)裁定收容，其餘10全部請回。

▲衝撞朱九的兒子的張姓少年（黑衣男子）移送地檢署後，已裁定收容。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼衝撞朱九兒子的車輛擋風玻璃及後視鏡被砸破，已遭警方扣押。（圖／記者蔡文淵翻攝）

