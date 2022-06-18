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《大尾鱸鰻》男星阿九兒挺朋友遭撞破頭！　他發文盼集氣

▲▼朱九繼子15日相挺朋友遭撞傷，昏迷指數僅3。（圖／翻攝自臉書）

▲朱九繼子15日相挺朋友遭撞傷，昏迷指數僅3。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡文淵、林冠吟／苗栗報導

演藝人員朱九（本名朱進新）昨天PO文，指繼子16日在友人邀約下，前往苗栗縣苑裡鎮苑港漁港與人談判，總共大約十餘人到場，雙方一言不合爆發衝突，其中三人遭到車輛撞擊，朱九繼子頭部重創，傷勢嚴重，昏迷指數3，警方調查指出，兩派人馬之前就有口角嫌隙，當晚相約談判，引發衝突，目前正約談相關人員到案說明。

曾演出電影《大尾鱸鰻》角頭老大的演員朱九18日在臉書發文指出，他的繼子（龍兒）16日晚間為了相挺朋友，卻慘遭對方的車輛猛撞，車輛衝進人群中時，撞倒3人，其中又以他繼子的傷勢最為嚴重，當場倒地不起。

他表示，繼子被撞擊後受有頭骨破裂、腦部神經中樞系統受損，並有瞳孔放大，昏迷指數3等情形，經送往苑裡醫院搶救插管，再轉送往台中榮總急救開刀，17日清晨5時許開完刀後，「昏迷指數下降為2」，但醫生仍對於繼子的病況表示相當不樂觀，讓他因此在臉書上發文集氣，希望繼子能夠挺過這一關。

網友也紛紛留言集氣，「加油」、「願一切平安」。

▲▼朱九發文。（圖／翻攝自臉書）

▲演員朱九發文表示繼子傷勢嚴重，情況相當不樂觀。（圖／翻攝自臉書）

▲▼演員朱九。（圖／翻攝自臉書）

▲演員朱九。（圖／翻攝自臉書）

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