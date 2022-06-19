籃球迷所長用「擋拆」建功　1天抓3酒駕+2通緝另類「封王」

▲高雄市內惟派出所採取「擋拆」戰術奏效，一天查獲5起案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

NBA勇士隊封王，本身是籃球迷的高雄市內惟派出所長周信宏，也借用「擋拆戰術」，透過巡邏網2人騎機車一組「擋拆」配合，一天下來就抓到3件酒駕、2件通緝，效率之高，讓人眼睛為之一亮；鼓山分局長蔡鴻文說，他們奪下鼓山分局轄區內6個派出所當中的「績效」冠軍，也算是另類的封王。

高雄市鼓山分局內惟派出所近期採用「擋拆戰術」，從以前的汽車巡邏改為機動性更強的「線上機車巡邏」盤查，兩人一組，深入到巷弄當中，透過積極盤查，把可疑對象攔下之後，一名員警掩護「裝好人」，另一名員警趁機「仔細搜索」可疑事物，主動出擊，就用這樣戰術，在16日的凌晨先是在九如四路700巷盤查的26歲黃姓男子，發現他酒後騎乘機車闖紅燈，酒測值達0.70mg/l；於中午左右，內惟派出所員警又在鼓山三路查獲23歲李姓男子，是高雄地檢署於3天前才發布的毀損罪通緝犯。

▲高雄市內惟派出所採取「擋拆」戰術奏效，一天查獲5起案件，包含2件通緝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

再隔2個小時之後，內惟所的巡邏繼續在新疆路上盤查51歲洪姓男子，渾身酒氣騎乘自行車遭警方查獲，酒測值達0.86mg/l；來到下午5點左右又在九如四路與建榮路口，查獲渾身酒氣騎乘電動自行車的45歲連姓男子，不過他拒測被開單。晚間接近九點持續在九如四路1139號前查獲27歲郭姓男子，也是三天前為高雄地檢署發布之竊盜罪通緝犯，一天下來3件公共危險、2名通緝犯。

內惟所長周信宏到任後，發現派出所年輕同仁的可塑性高且從警工作熱情高昂，便要求所內幹部於帶班執行線上巡邏勤務時，透過提高對可疑人車的積極盤查，而且還跟同仁分享勇士隊封王的「擋拆」戰術，可以做好犯罪防制維護轄區治安，更可以在盤查過程中傳承執法查緝經驗予所內年輕同仁，無論罪犯高矮胖瘦，年齡大小，在內惟警方扎實緊密的攻勢巡邏盤查下都無所遁形。

