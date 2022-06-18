伊朗挖掘「超巨地道網絡」疑核武下一步　美國、以色列密切監測

▲數十年來，納坦茲核電廠（Natanz）都是伊朗核武活動核心地帶。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》16日報導，伊朗正在納坦茲核電廠（Natanz）南方挖掘龐大地道網絡，在如此深山荒僻之地建造新的核設施，就是為了抵禦碉堡炸彈及網路攻擊。隨著美國總統拜登7月即將訪問以色列及沙烏地阿拉伯，也就是德黑蘭2大競爭對手，外界對伊朗核武計畫的擔憂再度加劇，美國及以色列情報官員也在密切監測情勢。

報導指出，幾十年以來，納坦茲附近的貧脊土地成為伊朗核武活動核心地帶，儘管德黑蘭堅稱，這間「地下試驗工廠」僅生產用於發電等和平目的的燃料，但以色列竊取而來的證據卻顯示，伊朗早在20年前就著手打造核彈的計畫。

雖然納坦茲核電廠位在地下，深度卻不夠，很容易成為轟炸目標。為了保護未來核武計畫，伊朗開始在地下深處建造設施，迄今最成功的是福爾多地下核設施（Fordow），它位於一座大山山腳、最精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）的基地下方。

Iran said building vast new underground tunnels to hold nuclear enrichment facility https://t.co/a8r6RMh7mF — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 17, 2022

至於《紐約時報》16日報導所提及的龐大地道網絡，儘管地理位置靠近納塔茲，設計卻更像是福爾多，可能需要出動美軍最大的碉堡炸彈才能攻破。

前美國中央司令部司令、海軍陸戰隊四星上將麥肯錫（Gen. Kenneth F. McKenzie Jr.）曾監督與伊朗交涉的軍事計畫。他認為，至少短期而言，德黑蘭試圖利用核武能力，作為與美國協商的籌碼，「伊朗人的首要任務，就是使用核武威脅，獲取經濟及其他面向的讓步。」

▲伊朗表示，納坦茲核電廠（Natanz）僅生產用於發電等和平目的的核燃料。（圖／達志影像／美聯社）



值得注意的是，雖然地道建設在衛星照片上明顯可見，也持續受到核武擴散組織的追蹤，但拜登政府官員從未公開談論，以色列國防部長也僅在5月某次演講中以一句話帶過。美以2國對於伊朗試圖透過地道網絡做什麼、將構成的威脅有多迫切，似乎有著不同解讀。拜登7月出訪中東時，是否要故技重施，採取極端措施阻止伊朗，將成為會晤首要議題。

此外，國際原子能總署（IAEA）本月稍早也表示，雖然伊朗只差幾周就能濃縮足夠的炸彈級燃料，製成一枚核彈，但若要進一步產出可用武器，還需要至少2年。

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