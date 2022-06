伊朗挖掘「超巨地道網絡」疑核武下一步　美國、以色列密切監測

▲數十年來,納坦茲核電廠(Natanz)都是伊朗核武活動核心地帶。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

《紐約時報》16日報導,伊朗正在納坦茲核電廠(Natanz)南方挖掘龐大地道網絡,在如此深山荒僻之地建造新的核設施,就是為了抵禦碉堡炸彈及網路攻擊。隨著美國總統拜登7月即將訪問以色列及沙烏地阿拉伯,也就是德黑蘭2大競爭對手,外界對伊朗核武計畫的擔憂再度加劇,美國及以色列情報官員也在密切監測情勢。

報導指出,幾十年以來,納坦茲附近的貧脊土地成為伊朗核武活動核心地帶,儘管德黑蘭堅稱,這間「地下試驗工廠」僅生產用於發電等和平目的的燃料,但以色列竊取而來的證據卻顯示,伊朗早在20年前就著手打造核彈的計畫。

雖然納坦茲核電廠位在地下,深度卻不夠,很容易成為轟炸目標。為了保護未來核武計畫,伊朗開始在地下深處建造設施,迄今最成功的是福爾多地下核設施(Fordow),它位於一座大山山腳、最精銳革命衛隊(Revolutionary Guards)的基地下方。

