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大陸 大陸焦點 特派現場

陸貨車司機被逼交「牛的陰性證明」　受困10多天「牛還死了2隻」

▲▼牛。（圖／達志／示意圖）

▲由於沒有牛的陰性證明，司機嚇不了高速，被困10多天。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名載運牛隻的貨車司機先前從內蒙古開車來到河北，沒想到竟被當地村委會要求提供「牛的陰性證明」才能進入，令他非常傻眼。當地村委會回應，雖然沒有專家證明牛可以傳染疫情，但也沒有專家說牛就不能被感染，因此不能放行。

根據《央廣網》報導，該名司機先前載著牛隻從內蒙古的赤峰市出發，到河北張家口下高速公布，卻被當地村委會攔住，他表示，自己給張家口上下各級部門打了一圈電話，都說可以下高速，但因為「屬地管理」，到了村委會這一層，不行了。

▼大陸採取強硬防疫措施，嚴重影響經濟發展。（圖／路透社）

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

司機指出，他下高速卡口，高速卡口的說沒意見，他有48小時核酸陰性證明，還做了抗原，可以放行，但是卻必須得跟村委會溝通一下，村委會要說同意下才能放人，如果村委會不同意，就不能放。

令司機傻眼的是，村委會竟然告訴他「牛要隔離」。當地村幹部給出的理由是，雖然司機有48小時核酸陰性證明，但是無法證明他從赤峰市拉來的牛是否陰性，所以就不讓下高速。

村幹部說，無法證明牛是否感染的話，他們就不同意放人，「Omicron這東西快地都有，沒有專家說過牛不會感染！」

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

結果，司機載運的牛10幾天以來一直無法運到目的地，只能暫存別處，還死了兩頭，損失不小。

該起事件曝光之後在網路上引起大量討論，許多網友都認為村委會、村幹部的說法實在太荒謬，完全就是無知、不科學的表現。對此，6月14日深夜，張家口市委宣傳部回應，前期，張家口物流保通保暢相關問題已整改完成，該情況的發生是因個別村幹部對疫情防控政策掌握不到位、理解有偏差、落實不精準。針對此問題，屬地已立行立改，優化疫情防控服務流程。

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